ピョ・ウンジ、大雪の中で白ニットワンピ姿！屋外ショットに反響 | RBB TODAY

韓国の人気グラビアアイドル、ピョ・ウンジが8日、自身の公式インスタグラムを更新。大雪が積もる屋外で撮影した、ミニ丈の白ニットワンピース姿を公開し、冬景色とのギャップが注目を集めている。

ピョ・ウンジ（写真はピョ・ウンジの公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています

投稿された写真では、膝の高さまで雪が積もった屋外で、後ろを振り返るようなポーズを披露。アイボリーのロングブーツに、タイトなシルエットのオフショルダー白ニットワンピースを合わせ、雪景色の中でも際立つスタイルの良さが印象的な一枚となっている。

ピョ・ウンジは「Before spring finds us❄️🥶🤍」とコメント。春を待ちわびるようなメッセージとともに、季節感あふれる一コマを届けた。コメント欄には今回も日本語、英語、韓国語など海外ファンからの書き込みも並んでいる。





