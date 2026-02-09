 ピョ・ウンジ、大雪の中で白ニットワンピ姿！屋外ショットに反響 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ ブログ 記事

ピョ・ウンジ、大雪の中で白ニットワンピ姿！屋外ショットに反響

エンタメ ブログ
注目記事
ピョ・ウンジ（写真はピョ・ウンジの公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています
  • ピョ・ウンジ（写真はピョ・ウンジの公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています
  • ピョ・ウンジ（写真はピョ・ウンジの公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています
  • ピョ・ウンジ（写真はピョ・ウンジの公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています

　韓国の人気グラビアアイドル、ピョ・ウンジが8日、自身の公式インスタグラムを更新。大雪が積もる屋外で撮影した、ミニ丈の白ニットワンピース姿を公開し、冬景色とのギャップが注目を集めている。

ピョ・ウンジ（写真はピョ・ウンジの公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています

　投稿された写真では、膝の高さまで雪が積もった屋外で、後ろを振り返るようなポーズを披露。アイボリーのロングブーツに、タイトなシルエットのオフショルダー白ニットワンピースを合わせ、雪景色の中でも際立つスタイルの良さが印象的な一枚となっている。

ピョ・ウンジ（写真はピョ・ウンジの公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています

　ピョ・ウンジは「Before spring finds us❄️🥶🤍」とコメント。春を待ちわびるようなメッセージとともに、季節感あふれる一コマを届けた。コメント欄には今回も日本語、英語、韓国語など海外ファンからの書き込みも並んでいる。


韓国グラドル ピョ・ウンジ、圧巻のくびれ＆ボディライン！スポーツウェア姿にファン悶絶 | RBB TODAY
画像
韓国のグラビアアイドル、ピョ・ウンジがスポーツウェア姿やコスプレ姿を披露し、スタイルや美貌に対する称賛が寄せられている。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/11/25/240059.html続きを読む »

“韓国のグラビアモデル”ピョ・ウンジ、セクシーな初音ミクに変身！「最高」「女神のコスプレ…」 | RBB TODAY
画像
韓国の人気グラビアモデル、ピョ・ウンジが1日までに自身のインスタグラムを更新。電子の歌姫・初音ミクに扮したセクシーな姿を披露し、話題を呼んでいる。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/05/01/229132.html?pickup_list_click=true続きを読む »

ピョ・ウンジ　初恋のドキドキ [DVD]
￥3,523
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
ピョ・ウンジ1st写真集 輪舞曲
￥2,970
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場


《Kagura》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

エンタメトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top