イタリア在住・中村江里子、ミラノ・コルティナ五輪開幕を現地レポ！ジョージ・クルーニー＆パク・ボゴムとの“遭遇”も | RBB TODAY

イタリア・ミラノ在住のフリーアナウンサー・中村江里子が9日、自身のインスタグラムを更新。ミラノ・コルティナオリンピック開幕にあわせ、現地の様子をレポートし、豪華セレブとの“遭遇”エピソードを明かした。
中村は「ミラノ・コルティナオリンピックが開幕しました。私はオリンピックの追っかけ？🤣🤣🤣」とユーモアを交えつつ、2024年のパリ五輪に続き、再び“住んでいる街”でオリンピックを迎えた喜びを報告。競技会場が8ヶ所に分かれていることにも触れ、「何とかミラノ市内で開催される競技は観戦したい」と現地ならではの思いをつづっている。
さらに、公式タイムキーパーを務めるOMEGAのイベント「OMEGA HOUSE」のオープニングセレモニーに参加したことも明かし、アンバサダーを務めるジョージ・クルーニーとパク・ボゴムが会場に登場したことも報告。
“どこかにキラキラを”というドレスコードに合わせ、刺繍糸にきらめきの入ったジャケットで参加したことも紹介。別会場に設けられたOMEGAのパビリオンについても「没入型体験施設になっている」と興味津々な様子を見せており、後日レポートすることも予告している。
※中村江里子、ミラノ・コルティナ五輪開幕を現地レポ（中村江里子の公式Instagramより）
ボルドーワインの魅力発信＜リ・ボルドー＞、中村江里子が新アンバサダーに | RBB TODAY
ボルドーワインの生産者、卸売業者、小売業者を統括するボルドーワイン委員会が、日本でのボルドーワインのプロモーション＜Re BORDEAUX＞（リ・ボルドー）を2024年に立ち上げ、進行中。活動の第2幕となる2025年に向けて、そのスピリットを伝える2名のアンバサダーが新たに就任、11月28日に東京日仏学院（東京都新宿区）で行われたレセプションで発表された。
https://www.rbbtoday.com/article/2024/12/09/225065.html?utm_source=rbbtoday.com&utm_medium=article&utm_content=linkcard_2ALH969B続きを読む »
中村江里子、YouTube撮影で訪れたパリのイルミネーションにうっとり「この夜だけ最高の空に」 | RBB TODAY
中村江里子がパリでYouTube撮影し、イルミネーションや思い出の品を披露。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/12/10/240775.html続きを読む »