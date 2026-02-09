イタリア在住・中村江里子、ミラノ・コルティナ五輪開幕を現地レポ！ジョージ・クルーニー＆パク・ボゴムとの“遭遇”も | RBB TODAY

イタリア・ミラノ在住のフリーアナウンサー・中村江里子が9日、自身のインスタグラムを更新。ミラノ・コルティナオリンピック開幕にあわせ、現地の様子をレポートし、豪華セレブとの“遭遇”エピソードを明かした。

中村は「ミラノ・コルティナオリンピックが開幕しました。私はオリンピックの追っかけ？🤣🤣🤣」とユーモアを交えつつ、2024年のパリ五輪に続き、再び“住んでいる街”でオリンピックを迎えた喜びを報告。競技会場が8ヶ所に分かれていることにも触れ、「何とかミラノ市内で開催される競技は観戦したい」と現地ならではの思いをつづっている。

さらに、公式タイムキーパーを務めるOMEGAのイベント「OMEGA HOUSE」のオープニングセレモニーに参加したことも明かし、アンバサダーを務めるジョージ・クルーニーとパク・ボゴムが会場に登場したことも報告。



“どこかにキラキラを”というドレスコードに合わせ、刺繍糸にきらめきの入ったジャケットで参加したことも紹介。別会場に設けられたOMEGAのパビリオンについても「没入型体験施設になっている」と興味津々な様子を見せており、後日レポートすることも予告している。

※中村江里子、ミラノ・コルティナ五輪開幕を現地レポ（中村江里子の公式Instagramより）