グラビア再始動の櫻井おとの、水が滴る“妖艶ボディ”を公開！ | RBB TODAY

櫻井おとの、はだけた浴衣から美バストがチラリ...『FLASH』最新号の表紙を飾る！ | RBB TODAY
櫻井おととのが最新号の表紙を飾り、浴衣や水着姿で美バストを披露し、写真集やグラビアでセクシーな姿を見せている。
大注目の新星・櫻井音乃、ド迫力ボディのグラビア！ | RBB TODAY
圧巻のスタイルでグラビア界を席巻中の櫻井音乃。大注目の新星が、今週発売の『FLASH』（光文社）で7ページにわたって撮り下ろしグラビアを掲載している。
9日に発売された『FLASH』最新号（光文社）に、昨年末に事務所を退所し、今年からフリーとして活動する櫻井おとのが登場している。
櫻井は静岡県出身の23歳。DMM TVで配信中の『朝倉未来Presents 超バトル型 恋愛サバイバル LOVE RING』に出演するなど、活躍の幅を広げている。グラビア再始動でも注目を集める彼女は、4種類の水着姿を披露。グラマラスなプロポーションを際立たせたカットが並ぶ。白い水着に水滴をまとい、圧巻のバストが際立つ妖艶な姿や、黒ランジェリーで抜群のスタイルを見せるショットなど収録されている。