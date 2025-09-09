グラビア再始動の櫻井おとの、水が滴る“妖艶ボディ”を公開！ | RBB TODAY

9日に発売された『FLASH』最新号（光文社）に、昨年末に事務所を退所し、今年からフリーとして活動する櫻井おとのが登場している。

櫻井おとの(C)光文社/『週刊FLASH』 写真◎森山将人（TRIVAL）

櫻井は静岡県出身の23歳。DMM TVで配信中の『朝倉未来Presents 超バトル型 恋愛サバイバル LOVE RING』に出演するなど、活躍の幅を広げている。グラビア再始動でも注目を集める彼女は、4種類の水着姿を披露。グラマラスなプロポーションを際立たせたカットが並ぶ。白い水着に水滴をまとい、圧巻のバストが際立つ妖艶な姿や、黒ランジェリーで抜群のスタイルを見せるショットなど収録されている。