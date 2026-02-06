令和のグラビアクイーン・沢口愛華、チョコレート色の水着姿でバレンタイングラビア！ | RBB TODAY

6日発売の『月刊少年チャンピオン』3月特大号（秋田書店）の表紙と巻頭グラビアに、沢口愛華が登場した。

沢口は女優・エッセイストとして活動するほか、モータースポーツ女子としても活躍中。今回は「令和のグラビアクイーン」として、バレンタインの特別企画を展開する。表紙では、チョコレート色のブラウンの水着を身にまといカメラを見つめる。大人の色香と沢口らしい愛らしさが同居した表情が印象的な一枚だ。

同号には付録として、沢口愛華の両面BIGポスターが付く。さらにプレゼント企画として、3月号限定QUOカードを200名に、直筆サイン入りチェキも用意されている。