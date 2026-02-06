令和のグラビアクイーン・沢口愛華、チョコレート色の水着姿でバレンタイングラビア！ | RBB TODAY

6日発売の『月刊少年チャンピオン』3月特大号（秋田書店）の表紙と巻頭グラビアに、沢口愛華が登場した。
沢口は女優・エッセイストとして活動するほか、モータースポーツ女子としても活躍中。今回は「令和のグラビアクイーン」として、バレンタインの特別企画を展開する。表紙では、チョコレート色のブラウンの水着を身にまといカメラを見つめる。大人の色香と沢口らしい愛らしさが同居した表情が印象的な一枚だ。
同号には付録として、沢口愛華の両面BIGポスターが付く。さらにプレゼント企画として、3月号限定QUOカードを200名に、直筆サイン入りチェキも用意されている。
令和のグラビアクイーン・沢口愛華、オール水着ムック表紙に登場！魅惑的なグラマラスボディ披露 | RBB TODAY
グラビア女王・沢口愛華が表紙を飾り、温泉旅館での撮影で無邪気さと大人っぽさの両面を披露。北野瑠華が制服姿で「SCHOOLGIRL COMPLEX」とのコラボグラビアに登場
https://www.rbbtoday.com/article/2025/11/26/240099.html続きを読む »
令和のグラビアクイーン・沢口愛華、グラマラスな“極上ボディ”を大胆披露！ | RBB TODAY
沢口愛華の初グラビア掲載や写真集情報、他アイドル・女優の写真集・インタビュー内容と限定特典を紹介。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/10/28/238702.html続きを読む »