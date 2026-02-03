元でんぱ組.inc・根本凪、美ヒップきわだつ振り返りショット！活動休止直前の“見納めボディ”披露 | RBB TODAY

3日に発売された『週刊SPA!』（扶桑社）最新号の表紙および巻頭グラビアに、根本凪が登場している。

撮影/鈴木大喜 ヘアメイク/伊藤遥香 スタイリング/MELON

アイドルグループ「虹のコンキスタドール」「でんぱ組.inc」での活動を経て、現在はVTuberとしても活躍する根本だが、2026年3月をもってアイドル卒業とタレント活動の一時休止を発表している。同号では、卒業を記念して18日に発売される7年ぶりのセカンド写真集に掲載しきれなかったアザーカットを披露。「卒業直前！見納めボディ」として、ラストに向けた輝きを見せている。

撮影/岡本武志 ヘアメイク/矢部恵子 スタイリング/佐賀愛衣

ほかにも、「グラビアン魂」コーナーには、小日向優花が登場。福岡県生まれで、同県を拠点に活動するアイドルであり、美大出身という経歴を持つ。誌面では、同じく美大出身のグラビアアイドルたちとの対談で小日向の絵のうまさが話題となり、画材トークにまで花が咲いた様子が伝えられている。

撮影/岡本武志 ヘアメイク/円谷歩美 スタイリング/和田千星

また、作家・滝本竜彦氏がシナリオを執筆する「このあと、どうする?」コーナーには、気象予報士試験合格者でお天気キャスターとしても活躍中の椿野ゆうこが登場。『ネガティブハッピー・チェーンソーエッヂ』『NHKにようこそ!』などで知られる滝本氏が描いたストーリーに合わせ、スーツ姿から艶やかな姿を披露している。

椿野は京都府生まれの25歳。アイドルグループ「ひめもすオーケストラ」として2020年にデビューし、茨城大学で気象学を専攻。2024年に気象予報士試験に合格し、防災士資格も取得している才女だ。2月でのグループ卒業を予定している。