くりえみ、フューシャピンクのキャミ姿で大人の色気！5つ星ホテル滞在ショットに反響 | RBB TODAY

タレントでクリエイターのくりえみが9日、自身のInstagramを更新。ロンドンをテーマにした5つ星ホテル「ザ・ロンドナー・マカオ」に滞在中のショットを公開し、セレブ感あふれる姿が注目を集めている。
投稿された写真では、黒のレースがあしらわれた胸元が印象的な、フューシャピンクのキャミソール姿を披露。高級ブランドのネックレスとピアスを身につけた大人っぽいスタイリングで、ラグジュアリーな雰囲気を演出している。
くりえみは「Good morning🐇 I will work hard today too🤝」とコメント。月曜の朝の投稿ということもあり、コメント欄には「おはよう」「かわいい」といった声が相次いでいる。起業家として活動する一面も持つ彼女らしく、海外滞在中も仕事に励む様子がうかがえる一枚となっている。
