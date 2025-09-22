全鳥取県民の妹・白濱美兎、『SPA!』表紙で豊満バスト披露！ | RBB TODAY

22日、『週刊SPA!』（扶桑社）最新号が発売された。今回の表紙は、グラビアアイドルの白濱美兎が飾っている。

表紙『週刊SPA!』（C）扶桑社

撮影：唐木貴央/ヘアメイク：新井祐美子/スタイリング：菊地文子

白濱は鳥取県生まれの18歳。2023年に「美少女図鑑 AWARD2023」で3冠を獲得。「全鳥取県民の妹」というキャッチコピーで高校時代から人気を博し、各誌の表紙を飾るなど活動の幅を広げている。同誌では白浜が港町を舞台にふわふわボディが特徴的なグラビアを披露している。

撮影：Sasu Tei/ヘアメイク：Yoshi.T/スタイリング：鈴木麻由

撮影：Sasu Tei/ヘアメイク：Yoshi.T/スタイリング：鈴木麻由

グラビアン魂コーナーには今回初登場の空峰凛が登場。フリーで活動するグラドルで、「他のグラドルにはないリアルなエロさがある」という。そんな彼女の持ち味を生かすべく撮影を敢行した。

空峰凛は埼玉県生まれの28歳。化粧品開発、製薬会社勤務という異色の経歴を経てフリーランスで活動するグラビアアイドルだ。撮影会で精力的に活躍中で、5thDVD『空峰凛をお貸しします。』が発売中だ。

撮影：藤本和典/ヘアメイク：加藤伶奈（JULLY）/スタイリング：木村美希子

撮影：藤本和典/ヘアメイク：加藤伶奈（JULLY）/スタイリング：木村美希子

推し撮コーナーにはグラビアピアニスト「みなぽち」こと音羽美奈が登場。「滝行でふんどし」グラビアに体当たりで挑む。本誌初登場で衝撃カットを披露した。音羽美奈は北海道出身の26歳。フェリス女学院大学卒のコスプレイヤー兼ピアニスト。グラビア、コスプレ、自作アートの個展開催、ピアノ演奏配信など幅広くマルチに活躍している。