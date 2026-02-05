藤井サチ、1stフォト＆スタイルブック撮影の裏話！モデル歴14年目にして「初めて服を着ないで撮影しました」 | RBB TODAY

モデル・藤井サチの1stフォト＆スタイルブック『雨のち、サチ。』（光文社）が1月28日に発売された。同作の発売を記念して、藤井が1月31日に開催されたサイン本お渡し会と発売記念記者会見に登場した。



撮影／公文一成（光文社写真室）※イベントレポート写真

記者会見で藤井は真っ白なレースワンピースで登場し、「写真集でもあり、エッセイ本でもあり、ウェディングブックでもあり、美容本でもあり…いろいろな楽しみ方ができる本に仕上がりました」とアピールした。

本人リクエストで多めになったというランジェリーカットだけでなく、約3万字にもわたるインタビュー部分について「ちょっと重い話や私の弱さをたくさん語っています。なので、今幸せ、楽しい、という人よりは、今悩みを抱えている人にこういう生き方もあるんだなあ、という選択肢を伝えられたら、私が本を出す意味があるのかな、と思っています」と語った。



撮影／公文一成（光文社写真室）※イベントレポート写真

結婚式に向けての花嫁美容や、スキンケアなどの美容話もたっぷりと収録。夫婦で初の取材を受けたインタビューでは、紆余曲折を経た結婚秘話を掲載している。

『雨のち、サチ。』のタイトルは、辛い過去から“幸”に転じた心の旅路を表現したもの。「“雨のち晴れ”という言葉からインスピレーションを受けました。皆さんもそうだと思うんですけど、生きていると嬉しいことも、辛いこともたくさんあると思います。私は20代に入るまで暗い自分だった自覚があるんですけど、たくさんの人の助けを借りて、“幸”な自分になれたと思います。そういう心の旅路を綴った本でもあるので、“雨のち晴れ”からタイトルを付けました」と説明した。

モデル歴14年目にして「初めて“服を着ないで”撮影しました」という藤井。初めての本なので「身も心もさらけ出したい！ 読んだ人に私の見たことのない表情を楽しんでほしい」と撮影に意気込んでいたという。藤井のリクエストで生まれた手ブラのカットについて、撮影中は恥ずかしさで顔が真っ赤になったそうだ。「チークを入れていない、超天然のほてりをぜひ探してみてください(笑)」とコメントした。

お気に入りのカットは大胆なお尻カット。「好きな写真のポイントはヒップの形」と語る藤井は「太りやすいから今まで運動するようにしていたんですけど、細く、というよりかは素の自分によせるため、写真についてはメリハリボディを意識して体を作りました。もともとお尻がコンプレックスだったんですけど、活かしてみたらどうなるんだろう？と自分の中では挑戦でした」と明かした。本を見た時の夫の反応を聞かれると、「完成した本を読んで『めっちゃ頑張ったんだね！』って褒めてくれました」と笑顔を見せた。

「紙の本が売れないって言われてしまう時代だと思います。それでも、私を信じてくれて出版を決めてくれてすごく嬉しかったんです。だから、本を発売するために全力で走ろうと決めた。でも、1週間前になると、急に不安になっちゃって…自分の弱いところもインタビューでさらけ出したので、少し重い内容もあるんです。でも、発売日になったら吹っ切れました(笑)。実際にファンの方から『インタビューのところで泣きました』と反響をいただけて、さらけ出してよかったと思います」と語った。



撮影／公文一成（光文社写真室）※イベントレポート写真

サイン本お渡し会には、熊本や宮城、大阪など全国各地からファンが藤井にひと目会おうと会場を訪れた。「結婚おめでとうございます！」「10年前からずっとファンでした」などそれぞれの想いをまっすぐに伝えるファンの人々。なかには、以前藤井が手がけたスマホケースや、一緒に撮ったチェキを持参する姿も見られた。

2ショット撮影特典付きの券を購入したファンは、思い思いに写真撮影。藤井自身もファンと一緒にポーズを考えながら楽しんでいる様子で、終始和気藹々とした会となった。



撮影／公文一成（光文社写真室）※イベントレポート写真

イベント終了後、CLASSY.編集部から発売のお祝いでサプライズケーキ＆手紙をプレゼント。ケーキは本のテーマカラーでもあり藤井の一番好きな藤色と、表紙の写真を使ったデザイン。「（ケーキを）皆さんで作ったんですか…？」と大粒の嬉し涙を流す藤井。スタッフからの「ケーキ屋さんに作ってもらいました！(笑)」の掛け合いで和やかな雰囲気に包まれた。



撮影／公文一成（光文社写真室）※イベントレポート写真

全国から参加可能なオンラインサイン会も2月7日19時から開催が決定した。ステッカーやチェキ、個別トークなどオンラインサイン会限定の特典がついてくる。

日時は2026年2月7日19時から。参加方法は記載の注意事項を確認のうえ、サイトから申し込みとなる。 イベント特典は、1冊券がサイン本（宛名なし）1冊とステッカー、3冊券が宛名入りサイン本1冊＋白本（サインなし本）2冊、未公開オフショット動画、サイン無しチェキ、5冊券が宛名＆ひと言メッセージ入りサイン本1冊＋白本4冊、未公開オフショット動画、サイン入りチェキ、ステッカー、1分間個別トークとなっている。