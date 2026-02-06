福井梨莉華、“温泉小旅行”テーマに色白美肌が眩しいグラビア！最新デジタル写真集がリリース決定 | RBB TODAY

12日より、女優でグラビアアイドルの福井梨莉華のデジタル限定写真集『ふわり、純情』（ワニブックス）が配信される。

表紙・福井梨莉華 デジタル写真集『ふわり、純情』撮影:鈴木ゴータ（C）ワニブックス

今回の最新デジタル写真集は、リリーと行く温泉小旅行がテーマだ。同作では可憐さとしっとりとした大人っぽさをバランスよく収録。ほんのり色づいた頬、無邪気な笑顔に癒される内容となっている。透明感あふれる色白美肌と、美しいボディラインが際立つカットの数々から、福井の多彩な魅力を存分に堪能できる一冊に仕上がった。

福井梨莉華 デジタル写真集『ふわり、純情』撮影:鈴木ゴータ（C）ワニブックス

福井梨莉華 デジタル写真集『ふわり、純情』撮影:鈴木ゴータ（C）ワニブックス

福井は岐阜県出身の21歳。身長158cm、血液型O型。これまでにNHK『高校生日記』やBS NHK時代劇『おいち不思議がたり』、NHKドラマ10『しあわせは食べて寝て待て』などに出演。2024年9月より本格的にグラビア活動を開始し、2025年10月に待望の1st写真集『あいの道しるべ』を講談社から発売した。