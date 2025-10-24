桃月なしこ、“女王様”風のセクシーカット！新水着グラビアムックで豊満ボディ披露 | RBB TODAY

11月14日、新たな水着グラビアムック『BLT MONSTER Round 6』（東京ニュース通信社）が発売される。

「BLT MONSTER Round 6」（東京ニュース通信社刊） 撮影／横山マサト

「BLT MONSTER Round 6」（東京ニュース通信社刊） 撮影／横山マサト

「BLT MONSTER Round 6」（東京ニュース通信社刊） 撮影／横山マサト

表紙と巻頭グラビアを務めるのは、モデル・俳優として活躍を続ける桃月なしこ。24ページにわたるロンググラビアを披露する。 桃月は『魔進戦隊キラメイジャー』で悪の幹部・ヨドンナ役を演じ注目を集めたほか、ドラマ『セイサイのシナリオ』では主演を務め放送中のTVアニメ「不器用な先輩。」ではゲスト声優として参加するなど、その活動の幅を広げている。撮影では、素肌感を生かしたナチュラルなカットから、王冠をまとった凛とした姿まで、品格と強さを併せ持つ彼女の魅力を収録。B4サイズというスケールで、グラビア界を牽引し続ける彼女の美しさを存分に堪能できる内容となっている。

「BLT MONSTER Round 6」（東京ニュース通信社刊） 撮影／成田英敏

「BLT MONSTER Round 6」（東京ニュース通信社刊） 撮影／成田英敏

裏表紙には、「ミスマガジン2024」のファイナリストに選出され、その後数々の媒体に登場し、今グラビア界で勢いのある1人でもある沢美沙樹が登場。 古民家と緑豊かな自然が広がるロケーションで、“少女の危うさ”をテーマに撮影を敢行。19歳になったばかりの彼女が見せる、あどけなさとふとした瞬間の大人びた表情。その間に生まれる繊細なギャップを切り取り、今この瞬間にしか映せない“等身大の彼女”を収めた。

「BLT MONSTER Round 6」（東京ニュース通信社刊） 撮影／東 京祐

「BLT MONSTER Round 6」（東京ニュース通信社刊） 撮影／東 京祐

元CAで、YouTubeチャンネル「佐久間宣行のNOBROCKTV」への出演や俳優業でも話題を呼んでいる風吹ケイが『B.L.T. MONSTER』に初登場する。 撮影では、シュールな“ひとり運動会”を開催。4着の衣装を着て、赤組や白組に加え、審判や応援団にも扮してもらった。玉入れや綱引き、障害物競走など運動会の定番種目を次々とこなし、その度にスライムのように形を変えるバストは大注目。ダイナマイトボディーゆえに成立した、勢い感じるグラビアとなっている。

「BLT MONSTER Round 6」（東京ニュース通信社刊） 撮影／高橋慶佑

「BLT MONSTER Round 6」（東京ニュース通信社刊） 撮影／高橋慶佑

2024年にグラビアデビュー後、“令和の超新星”として瞬く間に注目を集めた山田あいが、本誌初登場。撮影では、普段の“水着”姿とは違うものを見たいというテーマを掲げ、コルセットやリボンなどを用意。超次元のグラマラスボディーと美しいビジュアルで着こなしてくれた。

「BLT MONSTER Round 6」（東京ニュース通信社刊） 撮影／川原崎宣喜

「BLT MONSTER Round 6」（東京ニュース通信社刊） 撮影／川原崎宣喜

アイドルグループ・NEO JAPONISMの瀬戸みるかが登場。“花”をどの衣装でも使用し、可愛い花から妖艶な花に成るようなイメージで、瀬戸みるかの可愛らしさと色っぽい魅力を収めた。また、「あなたが明日を生きるため、私たちは今日を闘う」というグループのスローガンから着想を得て、“花＝生命力”と位置づけ、生きることの艶やかさ、美しさを鮮やかに切り取った。瀬戸の持つ無垢な可愛らしさと、大人の女性としての色香が交錯する一篇となっている。