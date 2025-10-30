桃月なしこ、オール水着ムック表紙で“けだるげ”な表情！お風呂でのセクシーグラビア披露 | RBB TODAY

30日、グラビアムック『PARADE』（小学館）2025秋号が発売された。表紙を飾るのは桃月なしこ、裏表紙は熊澤風花が務める。

同誌は「唯一無二のグラビア文化を盛り上げて、ニッポンを明るく元気にしたい」という想いのもと、2025年7月に誕生したオール水着グラビアムック。表紙を飾るのはグラビアアイドルの桃月なしこ。グラビア歴8年で初めて受けたという「けだるげ」というリクエストに応えた。路上で、屋上で、庭で、ベッドやお風呂など巻頭20ページ超にわたるグラビアを披露した。

森脇梨々夏 撮影／横山マサト

中面でパレードを盛り上げるのは「ピュアすぎる」の代名詞で知られる森脇梨々夏。カラフルな水着を着用しながら、底抜けに明るく、時にせつない表情を見せてくれた。

白濱美兎 撮影／松田忠雄

「全鳥取県民の妹」として愛される白濱美兎は、サメの浮き具を"彼氏"に見立て、終わらない夏休みをビーチで満喫、夕景に白肌を輝かせた。

斉藤里奈 撮影／花村克彦

抜群のスタイルを誇るクールビューティ・斉藤里奈は、ずっと見つめていたくなる眼差しで、日常感あふれる「お部屋グラビア」を披露。

沢美沙樹 撮影／TOYO

今年グラビアデビューしたばかりの新星・沢美沙樹は、自身初となる"雨中撮影"で18歳ラストの輝きを見せてくれた。

由良ゆら 撮影／藤本和典

アイドルグループ「#よーよーよー」のピンク担当・由良ゆらは、東京・高円寺の不思議な古家空間で、クセの強い衣装を身に着け、見たことのないような表現に挑戦。

『PARADE』2025秋号 裏表紙 熊澤風花

“アイドル史上最高傑作”と評される熊澤風花が、清廉さと艶さ全開でトリを務め、裏表紙を飾った。

巻末には7人分のサイン入りチェキ計35枚の読者プレゼントも用意。さらに白浜美兎のグラビアに"出演"したサメの浮き具も本人サイン入りでプレゼント。同号の電子版は42ページ増量を実現。本誌に未収録の写真をたっぷり盛り込んだ、7人×6ページ=42ページ増を電子版限定で提供する。

同号の裏表紙を飾った熊澤風花のPARADE掲載記念オンラインサイン会を2025年11月5日19時から開催。生写真やサイン入りチェキ、サイン入り色校、特製オリジナルクリアカードなど、豪華特典も用意されている。