臨場感たっぷりの“VRスキー体験”から東京最大級の“巨大ガチャガチャ”まで！ミラノ・コルティナ冬季五輪の世界観を体感できるイベントが開催 | RBB TODAY

2月6日から8日までの3日間、東京ミッドタウン日比谷 アトリウムにて「2026年TCL 冬季オリンピックポップアップイベント（東京）」が開催されている。

同イベントは、ミラノ・コルティナ2026オリンピック・パラリンピック冬季競技大会の世界観を体感できる体験型イベントだ。会場には中国発の総合家電製品メーカー・TCLの製品や、VRによるスキー競技体験、公式マスコットの巨大フィギュアなど、冬季オリンピックの熱気を先取りできるコンテンツが集結した。

「2026年TCL 冬季オリンピックポップアップイベント」会場の様子（C）TCL

TCLはネットワーク動画再生技術および、TCLグループ製の液晶パネルの先端技術を活かした高品質の液晶テレビを展開している。さらに家庭用オーディオ・ビジュアル機器および家庭用電化製品部門における最高位スポンサーとして、ワールドワイド・オリンピック／パラリンピック・オフィシャル・パートナー契約を締結。ブランドアンバサダーには平野歩夢を起用し、プロモーションも行っている。

「2026年TCL 冬季オリンピックポップアップイベント」の展示を楽しむ来場者（C）TCL

同イベントでひときわ目を引くのは、高さ約2.5mを誇る東京最大級の「巨大ガチャガチャ」だ。会場内の各エリアを体験しSNS投稿を行った来場者が挑戦できる仕組みで、イベント限定のオリジナルノベルティがプレゼントされた。そのインパクトとワクワク感から、会場の象徴的なフォトスポットとなった。

高さ約2.5mを誇る東京最大級の「巨大ガチャガチャ」（C）TCL

「巨大ガチャガチャ」は会場内の各エリアを体験しSNS投稿を行った来場者が挑戦できる（C）TCL

また、VR技術を活用した「TCLスキーシミュレーター体験エリア」では、TCLの大画面ディスプレイを用いて実際の競技コースを再現。来場者は体を左右に傾けながら、本物のゲレンデにいるかのような臨場感の中でスキー競技に挑戦した。体験後には画面を振り返り談笑する姿や、大型スクリーンに映し出される滑走シーンに足を止める様子が見られ、イベント内でも特に賑わいを見せたエリアとなった。

本物のゲレンデにいるかのような臨場感があるVRスキー体験（C）TCL

会場には、ミラノ・コルティナ2026の公式マスコット「ミロ」「ティナ」の巨大フィギュアも登場。スマートフォンやカメラで記念撮影を行う来場者も多く、子どもから大人まで幅広い層に親しまれるフォトスポットとなった。このほか「TCL家電展示エリア」では、大型テレビをはじめ、エアコンや洗濯機などの最新製品が展示された。