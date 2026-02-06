筧美和子、ふっくらお腹公開！わが子にメッセージも「See you soon」 | RBB TODAY

女優でタレントの筧美和子が2月6日にインスタグラムを更新し、ふっくらと膨らみ始めたお腹を映した写真を公開した。
2025年3月に一般男性との結婚を発表していた筧。1日にインスタグラムを通じ、第一子妊娠を報告していた。
筧は6日に妊娠発表後はじめてインスタグラムを更新。鏡越しに撮影した横向きの全身ショットを公開した。
写真に映る筧は全身黒いタイトな服を着用。ふっくらと出ているお腹に手を添えていた。
この投稿に筧は、「See you soon」とコメント。第一子の誕生を待ちわびている様子だった。
ポストにファンからは、「楽しみですね」「かわいいお腹ー！」「カラダに気をつけて下さい」という声が集まっていた。
※筧美和子がふっくらお腹の近影公開（筧美和子公式インスタグラムより）
