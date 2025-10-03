福井梨莉華、初カレンダーブックを発売決定！花をテーマに“豊満ボディ”披露 | RBB TODAY

11月21日、福井梨莉華の初となるカレンダーブック『福井梨莉華カレンダーブック2026』が発売される。
同作はA3判のブックタイプで、見開きで壁に掛けるとA2判の超特大サイズになるのが特徴だ。撮影は、1月から12月まで、それぞれの季節を彩る“花”をテーマにした衣装とシチュエーションで行われた。1月はロウバイと椿を背景にした着物と水着の姿、夏にはヒマワリとの王道グラビア、12月にはポインセチアとセクシーでキュートなサンタ姿など、月ごとに異なる福井の魅力が収められている。
また、カレンダーブックの発売を記念したイベントの開催も予定。実店舗でのお渡し会に加え、オンラインイベントも計画されており、詳細については10月10日に発表される。
