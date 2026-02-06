BTS、2025年“世界で最も愛された”グループに！SEVENTEEN・ENHYPENも上位ランクイン | RBB TODAY

BTSが、世界的な影響力を改めて証明した。

BTSが、2025年の世界エンターテインメント・コンテンツ市場において最も大きな支持を集めた人物（グループ）として選ばれた。SEVENTEENとENHYPENも上位に名を連ね、HYBEレーベル所属アーティスト3組が同部門の「トップ10」に入った。

【最新写真】BTS、7人揃って笑顔で海外へ

グローバルコンテンツ分析企業「Parrot Analytics」が発表した2025年の年次報告書「What Audiences Loved in 2025」によると、BTSは「今年の人物アンダー30（Talents of the Year Under 30）」部門で1位を獲得。同部門でENHYPENが2位、SEVENTEENが8位にランクインした。

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）BTS

このランキングは、特定のコンテンツや人物に対して、人々がどれほど多く、どれほど頻繁に、どれほど能動的に反応したかを、単一のグローバル指標として数値化した「Average Demand（平均需要）」を基準に算出される。2025年末時点で30歳以下、または活動年数が30年以下の人物を対象としており、業界ではIP価値を測る信頼性の高い指標の一つとして活用されている。

報告書はBTSについて、「2025年はグループ活動が制限される状況にあっても、繰り返し需要の急増を生み出し、1年間の中心的役割を果たした」と評価した。オフラインイベント『BTS FESTA』やメンバーそれぞれのソロ活動を通じ、話題性と関心度の面で圧倒的な優位性を示したという。これは、BTSの存在自体が常にイベントであり、一つの文化インフラとして機能していることを示唆している。

ENHYPENは、大規模なグローバルステージを契機に需要が明確に上昇した事例として言及された。昨年『コーチェラ・バレー・ミュージック＆アーツ・フェスティバル』に出演した彼らは、ワールドツアー『WALK THE LINE』を通じて世界18都市で計29公演を開催。ソウルでのアンコール公演を含め、約67万6000人の観客を動員し、グローバル需要の拡大を証明した。

（写真提供＝BELIFIT LAB）ENHYPEN

SEVENTEENは、5thフルアルバム『HAPPY BURSTDAY』で米ビルボード「Billboard 200」2位を記録。世界主要都市で38公演を行い、オンラインとオフラインを合わせて126万人以上の観客を動員した。さらに、デビュー10周年記念イベント『B-DAY PARTY』には、ソウル・潜水橋や盤浦（バンポ）漢江公園での単独ステージやポップアップストア、特別展示などに計35万2000人余りが来場し、高い人気を証明した。

（写真提供＝PLEDISエンターテインメント）SEVENTEEN

報告書は、2025年のグローバル市場が「32歳以下の若年層によるデジタル文化とファンダム中心の消費構造」によって再編されたと分析し、特にK-POPアーティストがこの変化を牽引していると指摘した。K-POPは音源ストリーミング、迅速なSNSコミュニケーション、ツアー展開を通じ、他分野と比べて高い需要集中度を示し、世界市場で影響力を拡大しているという。

HYBEは、世界の主要音楽市場に拠点を構え、地域特性に合わせてグローバルアーティストを育成する「マルチホーム、マルチジャンル（Multi-home, Multi-genre）」戦略を着実に実行している。これにより、グローバルスーパーIPの創出と市場影響力の拡大という好循環を構築し、K-POPの持続的成長に寄与している。

（記事提供＝OSEN）

■【写真】BTS・V、“ベッド写真”が流出？“プライベートショット”に反響続々「やばい…」

■【注目】BTSは「無名歌手」、ファンは「小学校もろくに卒業していない」 メキシコ番組の発言が大炎上

■【写真】BTS・JIMIN、絵画のような美しさで魅了！少年のような遊び心と儚さに惚れ惚れ