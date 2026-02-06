「再契約の計画なし」200億ウォン脱税疑惑のチャウヌ、LG U+との広告契約が終了 | RBB TODAY

約200億ウォン（約20億円）の脱税疑惑が浮上しているボーイズグループASTROのチャウヌに対し、広告業界が動きを見せている。

2月6日、業界関係者によると、韓国の大手電気通信事業者「LG U+」と同社の広告モデルを務めてきたチャウヌとの広告契約が終了したという。チャウヌは2024年から、LG U+のキャンペーンモデルとして活動してきた。

【画像】韓国国防部、チャウヌを“切り捨て”

LG U+側は契約終了の背景について、期間満了に伴う手続きであるとの立場を示している。LG U+は「現時点で再契約について協議したり推進する計画はない」と説明したとされる。

チャウヌ

なお、チャウヌは現在、200億ウォンを超える所得税の追徴課税を通告されたと報じられている。昨年、ソウル地方国税庁調査4局は、彼の母親が設立した個人事務所を通じた脱税疑惑について調査を行い、200億ウォン以上の所得税追徴を通知したという。これは芸能人に対する追徴課税としては過去最高額とされている。

◇チャウヌ プロフィール

1997年3月30日生まれ。韓国・京畿道出身。2014年に韓国で公開された映画『世界で一番いとしい君へ』で俳優デビューし、その後、現在の所属事務所ファンタジオに練習生として入社。2016年に6人組ボーイズグループASTROのメンバーとして歌手デビューした。俳優としても活躍しており、ドラマ『私のIDはカンナム美人』『新米史官ク・ヘリョン』『女神降臨』『ワンダフルワールド』などに出演。

