 日本一かわいい剣道女子・佐藤あかり、30歳の誕生日に生誕祭イベント開催！ | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ ブログ 記事

日本一かわいい剣道女子・佐藤あかり、30歳の誕生日に生誕祭イベント開催！

エンタメ ブログ
注目記事
佐藤あかり（写真は佐藤あかりの公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます
  • 佐藤あかり（写真は佐藤あかりの公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます
  • 佐藤あかり（写真は佐藤あかりの公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます

　1日、“日本一かわいい剣道女子”として知られるタレントの佐藤あかりが自身の公式インスタグラムを更新。30歳の誕生日当日となる2月23日に、生誕祭イベントを開催することを発表した。


佐藤あかり（写真は佐藤あかりの公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます

　佐藤は、大分県出身のタレント。1996年2月23日生まれで、剣道は三段。高校時代には剣道で全国大会3位の実績を持ち、“日本一かわいい剣道女子”として注目を集めている。佐藤は投稿で、30歳の誕生日当日となる2月23日（月）に生誕祭イベントの開催を発表。詳細は追って知らせるとしつつ、ファンに向けて「みんなにお会いできる事が今から楽しみです」と喜びをつづった。

　投稿には、紺地をベースに大輪の花があしらわれた着物に身を包んだショットが添えられている。髪をまとめ、柔らかな日差しの中で見せる横顔は凛とした美しさを漂わせた。あわせて、鮮やかな赤のニットに白のロングスカートを合わせたカジュアルな装いも披露。笑顔で足を高く上げた、躍動感あふれるカットも投稿している。

　この投稿を見たファンからは、「ずっと見惚れてたいですね」「あいかわらず美しいですな」「和服美人です」「佐藤さん、艶やか過ぎです」などの声が寄せられている。


“日本一かわいい剣道女子”佐藤あかり、胴着を脱いだ自然体のショットに「かわいすぎ」の声多数 | RBB TODAY
画像
佐藤あかりがファンイベントのオフショットを公開し、自然な姿や笑顔で絶賛されている。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/10/17/238257.html続きを読む »

“日本一かわいい剣道女子”が金髪JKに！佐藤あかりの姿にファン悶絶 | RBB TODAY
画像
佐藤あかりが人生初の金髪姿を披露し、制服風コーデや笑顔が話題となりファンから絶賛された。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/10/28/238710.html続きを読む »

東京カレンダー2026年4月号
￥990
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

BUBKA（ブブカ） 2026年3月号 [雑誌]
￥1,300
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《平木昌宏》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top