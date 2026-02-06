日本一かわいい剣道女子・佐藤あかり、30歳の誕生日に生誕祭イベント開催！ | RBB TODAY

1日、“日本一かわいい剣道女子”として知られるタレントの佐藤あかりが自身の公式インスタグラムを更新。30歳の誕生日当日となる2月23日に、生誕祭イベントを開催することを発表した。



佐藤あかり（写真は佐藤あかりの公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらってます

佐藤は、大分県出身のタレント。1996年2月23日生まれで、剣道は三段。高校時代には剣道で全国大会3位の実績を持ち、“日本一かわいい剣道女子”として注目を集めている。佐藤は投稿で、30歳の誕生日当日となる2月23日（月）に生誕祭イベントの開催を発表。詳細は追って知らせるとしつつ、ファンに向けて「みんなにお会いできる事が今から楽しみです」と喜びをつづった。

投稿には、紺地をベースに大輪の花があしらわれた着物に身を包んだショットが添えられている。髪をまとめ、柔らかな日差しの中で見せる横顔は凛とした美しさを漂わせた。あわせて、鮮やかな赤のニットに白のロングスカートを合わせたカジュアルな装いも披露。笑顔で足を高く上げた、躍動感あふれるカットも投稿している。

この投稿を見たファンからは、「ずっと見惚れてたいですね」「あいかわらず美しいですな」「和服美人です」「佐藤さん、艶やか過ぎです」などの声が寄せられている。