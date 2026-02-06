 マクドナルド、ハッピーセット 「のりのりタイムズ!!」＆「ひみつのアイプリ」13日より販売開始 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム ライフ グルメ 記事

マクドナルド、ハッピーセット 「のりのりタイムズ!!」＆「ひみつのアイプリ」13日より販売開始

ライフ グルメ
注目記事
新幹線変形ロボ シンカリオン(C) プロジェクトシンカリオン・JR-HECWK/超進化研究所
  • 新幹線変形ロボ シンカリオン(C) プロジェクトシンカリオン・JR-HECWK/超進化研究所
  • マクドナルド　ハッピーセット
  • 特装合体ロボ　ジョブレイバー(C) ＴＯＭＹ
  • 特装合体ロボ　ジョブレイバー(C) ＴＯＭＹ
  • 新幹線変形ロボ シンカリオン(C) プロジェクトシンカリオン・JR-HECWK/超進化研究所
  • 新幹線変形ロボ シンカリオン(C) プロジェクトシンカリオン・JR-HECWK/超進化研究所
  • ひみつのアイプリ(C) Ｔ－ＡＲＴＳ / syn Sophia(C)Ｔ－ＡＲＴＳ / syn Sophia / テレビ東京 / ＡＰ製作委員会
  • ひみつのアイプリ(C) Ｔ－ＡＲＴＳ / syn Sophia(C)Ｔ－ＡＲＴＳ / syn Sophia / テレビ東京 / ＡＰ製作委員会

　マクドナルドが2月13日から期間限定でハッピーセット「のりのりタイムズ!!」とハッピーセット「ひみつのアイプリ」を一部店舗を除く全国の店舗で販売する。

マクドナルド　ハッピーセット

　ハッピーセット「のりのりタイムズ!!」は、のりもの情報キッズバラエティ番組『トミプラワールド のりのりタイムズ!!』で人気のアニメ・玩具シリーズ『特装合体ロボ ジョブレイバー』と番組内で4月から特別再編集版を放送開始する『新幹線変形ロボ シンカリオン』の世界観が楽しめるシールブックだ。

特装合体ロボ　ジョブレイバー(C) ＴＯＭＹ
特装合体ロボ　ジョブレイバー(C) ＴＯＭＹ

　パズルピース探しや線つなぎ遊びを通して、部分と全体の位置関係を考える遊びが楽しめ、図形・空間をイメージする力が養われる。「ジョブレイバー」や「シンカリオン」のキャラクターのシールを台紙の好きなところに貼る遊びは、イメージをデザインする表現力を育む。

新幹線変形ロボ シンカリオン(C) プロジェクトシンカリオン・JR-HECWK/超進化研究所
新幹線変形ロボ シンカリオン(C) プロジェクトシンカリオン・JR-HECWK/超進化研究所

　ハッピーセット「ひみつのアイプリ」は、ゲームやアニメで大人気の「ひみつのアイプリ」がハッピーセットのプログラムとして初登場となる。マクドナルドオリジナルのアイプリカードがおまけでついてくる。

ひみつのアイプリ(C) Ｔ－ＡＲＴＳ / syn Sophia(C)Ｔ－ＡＲＴＳ / syn Sophia / テレビ東京 / ＡＰ製作委員会
ひみつのアイプリ(C) Ｔ－ＡＲＴＳ / syn Sophia(C)Ｔ－ＡＲＴＳ / syn Sophia / テレビ東京 / ＡＰ製作委員会

　アミューズメントゲーム「ひみつのアイプリ」は、アイプリカードをパネル上でスキャンし、リズムに合わせてカードを動かして遊ぶゲームだ。「どんな衣装?どんなデザイン?どんなダンスかな?」と、ライブステージの様子を思い描きながら遊ぶことで、想像を広げるゲームが楽しめる。

　2026年「ほんのハッピーセット」第1弾として2月13日より、絵本「なんでもいきもの おあそびブック」、ミニ図鑑「学研のえほんずかん おひめさまのずかん きせかえシールつき」が新登場する。

　絵本「なんでもいきもの おあそびブック」は、「すみっコぐらし」の作者としても知られる人気イラストレーターよこみぞゆりが手掛けるキャラクターシリーズ「なんでもいきもの」のオリジナル絵本で、間違い探しなどを楽しめるゲームブックだ。

絵本「なんでもいきもの　おあそびブック」(C)yokomizoyuri
絵本「なんでもいきもの　おあそびブック」(C)yokomizoyuri

　ミニ図鑑「おひめさまのずかん」は、さまざまなお姫様をはじめ、お洋服やおめかし、すてきなお城など、お姫様の世界を楽しく学べるイラスト図鑑だ。図鑑のQRコードをスマートフォンで読み込むと、いろいろなお姫様に変身して遊べるデジタルコンテンツも楽しめる。

ミニ図鑑「学研のえほんずかん　おひめさまのずかん　きせかえシールつき」(C)Gakken 2026
ミニ図鑑「学研のえほんずかん　おひめさまのずかん　きせかえシールつき」(C)Gakken 2026

東京カレンダー 2026年 3月号 [雑誌]
￥891
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

オレンジページ 2026年 2/17号（電子版限定特典付き）[雑誌]
￥538
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《村上弥生》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

ライフトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top