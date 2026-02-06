 斉藤由貴の名曲『卒業』の冒頭に盛り込まれた仕掛けとは？音楽プロデューサー・武部聡志が明かす | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ その他 記事

斉藤由貴の名曲『卒業』の冒頭に盛り込まれた仕掛けとは？音楽プロデューサー・武部聡志が明かす

エンタメ その他
注目記事
斉藤由貴【撮影：竹内みちまろ】
  • 斉藤由貴【撮影：竹内みちまろ】

　2月6日放送の『あさイチ』（NHK総合）に音楽プロデューサーの武部聡志が出演。編曲を手がけた歌手の斉藤由貴の名曲『卒業』の裏話を明かした。

　1985年発売『卒業』の編曲を手がけたことで、一躍日本を代表する編曲家となった武部。作曲を筒美京平、作詞を松本隆がそれぞれ担当したこの楽曲について武部は、「僕は編曲としてどういうサウンドにするか……」と当時を回顧した。

　武部によると、編曲は通常「イントロを作って間奏を作って、作曲家が作ってこなかったパートを作ったりする」とのことだが、「筒美京平さんの場合はご自身でも編曲なさってたんで、この『卒業』のタタタタタタっていうイントロは筒美京平さんのデモテープにもともとあった」と明かした。

　一方、松本の歌詞について武部は「時間の経過を本当に鮮やかに描いている歌詞」として、それを表現するために編曲したとのこと。武部は自身の信念について「映像が見える音作り」と明かし、『卒業』についても、校舎やグラウンドなどを具体的にイメージしながら音を作っていたと説明した。

　また、武部は筒美のデモテープに元々あったイントロの音を「卒業式の朝の始業のチャイム」と捉え、「1日の始まりの朝のチャイム」をイメージして音作りをしたとのこと。「始業のベル、チャイムと小鳥の音をミックスして、みんなに朝のはじまりを喚起してもらうつくりにしました」と話していた。


斉藤由貴が松田聖子や薬師丸ひろ子の名曲をカバー！ NHK BS『The Covers』でデビュー40周年SP | RBB TODAY
画像
2月6日の『The Covers』（NHK BS）にて、斉藤由貴の歌手デビュー40周年SPが放送される。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/01/21/226006.html続きを読む »

「ミスタートロット ジャパン」初代王者が決定!! 栄冠を掴んだのは17歳・高校生!! | RBB TODAY
画像
韓国発の大人気オーディション番組『ミスタートロット』の日本版『ミスタートロット ジャパン』が、5月3日に最終回を迎え、初代王者に徳島出身の高校生シンガー・島憂樹が輝いた。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/05/04/229239.html続きを読む »

プラチナムベスト 斉藤由貴(UHQCD)
￥1,870
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
40th Anniversary Tour “水辺の扉”～Single Best Collection～ [初回生産限定盤] [Blu-ray + PHOTOBOOK] - 斉藤由貴
￥6,746
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場


《福田マリ》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top