韓国俳優パク・ソジュン＆キム・ユジョン、横浜・ぴあアリーナMMで約2万人規模のファンミーティングを開催決定！ | RBB TODAY

3月7日、韓国のトップ俳優のパク・ソジュンと、幅広い世代から支持を集める俳優のキム・ユジョンが横浜・ぴあアリーナMMでファンミーティングを開催する。イベント名は「C2U with Park Seo Jun & Kim You Jung in Japan ~Special Fan-Meeting~」。約2万人規模で行われ、昼・夜の2公演が予定されている。

パク・ソジュンは、Netflixドラマ『梨泰院クラス』をはじめ、ドラマ『キム秘書はいったい、なぜ？』『サム、マイウェイ』などで高い人気を獲得。最新作『明日はきっと』（原題：ギョンドを待ちながら）にも出演している。今回のファンミーティングでは日本のファンへ感謝の思いを直接伝える。

一方のキム・ユジョンは、ドラマ『トンイ』『太陽を抱く月』などで注目を集め、その後も『雲が描いた月明り』『とにかくアツく掃除しろ』『コンビニのセッピョル』、Netflixドラマ『マイ・デーモン』などで幅広いジャンルの作品に出演。最新作として『親愛なるX』も挙げられている。今回の公演では、トークを中心にファンと交流する場となる。チケットはVIP席・SS席・指定席の3種が用意され、グループ撮影会（VIP特典）、ハイタッチ、お見送り会などの特典も予定されている。