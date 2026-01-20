俳優パク・ソジュン、シックなロングコート姿で表紙に登場！韓国ドラマ『明日はきっと』ウォン・ジアンとのインタビューも掲載 | RBB TODAY

俳優パク・ソジュンが、22日発売の『韓流ぴあ』2026年3月号の表紙に登場する。パク・ソジュンが同誌の表紙・巻頭に登場するのは、2020年9月号以来、約5年半ぶりとなる。

同号では、韓国ドラマ『明日はきっと』で共演するパク・ソジュンとウォン・ジアンのインタビューに加え、パク・ソジュンの軌跡を振り返る巻頭特集を掲載。さらに、イ・ジュニョン×チョン・ウンジ、スホ（EXO）、キム・ヨハン、ハン・スンウ、82MAJOR、n.SSign、チョン・ジェイルらのインタビューも掲載される。

限定フォトカードは、タワーレコードオンライン及び渋谷店限定でVERIVERY、HMV&BOOKS限定で82MAJOR、セブンネットショッピング限定で現役歌王JAPANのフォトカードが付属する。

イ・ジュアン

VERIVERY

ポストカードシート

さらに、イ・ジュアンとVERIVERYによる綴じ込みポスターも付く。タワーレコード、HMV、海外販路、一部の書店購入者特典としてポストカードシート(4面1シート:n.SSign、ハン・スンウ、VERIVERY、キム・ヨハン)も用意される。