俳優パク・ソジュン、シックなロングコート姿で表紙に登場！韓国ドラマ『明日はきっと』ウォン・ジアンとのインタビューも掲載 | RBB TODAY

俳優パク・ソジュンが、22日発売の『韓流ぴあ』2026年3月号の表紙に登場する。パク・ソジュンが同誌の表紙・巻頭に登場するのは、2020年9月号以来、約5年半ぶりとなる。
同号では、韓国ドラマ『明日はきっと』で共演するパク・ソジュンとウォン・ジアンのインタビューに加え、パク・ソジュンの軌跡を振り返る巻頭特集を掲載。さらに、イ・ジュニョン×チョン・ウンジ、スホ（EXO）、キム・ヨハン、ハン・スンウ、82MAJOR、n.SSign、チョン・ジェイルらのインタビューも掲載される。
限定フォトカードは、タワーレコードオンライン及び渋谷店限定でVERIVERY、HMV&BOOKS限定で82MAJOR、セブンネットショッピング限定で現役歌王JAPANのフォトカードが付属する。
さらに、イ・ジュアンとVERIVERYによる綴じ込みポスターも付く。タワーレコード、HMV、海外販路、一部の書店購入者特典としてポストカードシート(4面1シート:n.SSign、ハン・スンウ、VERIVERY、キム・ヨハン)も用意される。
視聴率は4.7％に終わったが…パク・ソジュン、主演ドラマに深い愛情「数字では語り尽くせない物語と信じている」 | RBB TODAY
視聴率の面では苦戦を強いられたが、俳優パク・ソジュンが主演ドラマ『明日はきっと』に対する思いを語った。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/01/14/242286.html続きを読む »
話題沸騰のパク・ソジュン写真集『Unveiled』、ついに一般発売スタート！秘蔵カットも追加公開 | RBB TODAY
12月19日（金）18時からファンクラブ先行販売が開始され、多くの予約が殺到しているパク・ソジュン初の写真集『Unveiled』が、一般発売を開始した。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/12/29/241709.html続きを読む »