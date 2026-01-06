世界４ヵ国を舞台にロケ！キム・ソンホ＆コ・ユンジョン主演のロマンティック・コメディ16日公開 | RBB TODAY

1月16日（金）より、Netflixシリーズ『恋の通訳、できますか?』が世界独占配信される。今回、本予告映像とキービジュアルが公開された。

同作は、『還魂』『主君の太陽』『ホテルデルーナ』などのヒット作を世に送り出した脚本家、ホン姉妹が手掛けるロマンティック・コメディだ。キム・ソンホ演じる多言語通訳士チュ・ホジンが、コ・ユンジョン演じるグローバルトップスター俳優チャ・ムヒの通訳を務めることから始まる物語を描く。日本・韓国・イタリア・カナダの世界4カ国が舞台となっており、各国のロケーションで撮影が行われた。

今回は、同作予告とキービジュアルが公開。映像では、各国の背景の中で距離を縮めていくホジンとムヒの姿が確認できる。英語や日本語、イタリア語などを操る通訳士チュ・ホジンは、突如ブレイクした世界的トップスター、チャ・ムヒの専属通訳を任される。冷静沈着なホジンと、自由奔放なムヒという対照的な2人の関係性が描かれる。

日本での撮影は鎌倉などで行われた。劇中では、ホジンとムヒが鎌倉の街を散歩する場面や、踏切を挟んで言葉を交わすシーンなどが登場する。また、同作には福士蒼汰が出演し、韓国ドラマ初挑戦となる。福士はムヒとテレビ番組で共演する日本人俳優ヒロを演じ、「ロマンス・プリンス」の異名を持つ人物として登場する。予告映像の終盤には、「私は、本気でチャ・ムヒという人が好きです」というヒロのセリフも収録されている。

チュ・ホジン役のキム・ソンホは、『スタートアップ:夢の扉』『海街チャチャチャ』などの出演経歴を持つ。チャ・ムヒ役のコ・ユンジョンは、『Sweet Home -俺と世界の絶望-』や『還魂』パート2、『いつかは賢いレジデント生活』などに出演している。

※『恋の通訳、できますか?』予告編 - Netflix