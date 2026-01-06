 世界４ヵ国を舞台にロケ！キム・ソンホ＆コ・ユンジョン主演のロマンティック・コメディ16日公開 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ 韓国・芸能 記事

世界４ヵ国を舞台にロケ！キム・ソンホ＆コ・ユンジョン主演のロマンティック・コメディ16日公開

エンタメ 韓国・芸能
注目記事
『恋の通訳、できますか？』キービジュアル（Netflixシリーズ「恋の通訳、できますか？」1月16日（金）より世界独占配信）
  • 『恋の通訳、できますか？』キービジュアル（Netflixシリーズ「恋の通訳、できますか？」1月16日（金）より世界独占配信）

　1月16日（金）より、Netflixシリーズ『恋の通訳、できますか?』が世界独占配信される。今回、本予告映像とキービジュアルが公開された。

　同作は、『還魂』『主君の太陽』『ホテルデルーナ』などのヒット作を世に送り出した脚本家、ホン姉妹が手掛けるロマンティック・コメディだ。キム・ソンホ演じる多言語通訳士チュ・ホジンが、コ・ユンジョン演じるグローバルトップスター俳優チャ・ムヒの通訳を務めることから始まる物語を描く。日本・韓国・イタリア・カナダの世界4カ国が舞台となっており、各国のロケーションで撮影が行われた。

　今回は、同作予告とキービジュアルが公開。映像では、各国の背景の中で距離を縮めていくホジンとムヒの姿が確認できる。英語や日本語、イタリア語などを操る通訳士チュ・ホジンは、突如ブレイクした世界的トップスター、チャ・ムヒの専属通訳を任される。冷静沈着なホジンと、自由奔放なムヒという対照的な2人の関係性が描かれる。

　日本での撮影は鎌倉などで行われた。劇中では、ホジンとムヒが鎌倉の街を散歩する場面や、踏切を挟んで言葉を交わすシーンなどが登場する。また、同作には福士蒼汰が出演し、韓国ドラマ初挑戦となる。福士はムヒとテレビ番組で共演する日本人俳優ヒロを演じ、「ロマンス・プリンス」の異名を持つ人物として登場する。予告映像の終盤には、「私は、本気でチャ・ムヒという人が好きです」というヒロのセリフも収録されている。

　チュ・ホジン役のキム・ソンホは、『スタートアップ:夢の扉』『海街チャチャチャ』などの出演経歴を持つ。チャ・ムヒ役のコ・ユンジョンは、『Sweet Home -俺と世界の絶望-』や『還魂』パート2、『いつかは賢いレジデント生活』などに出演している。

『恋の通訳、できますか?』予告編 - Netflix


【Netflix 1月ラインナップ】木村拓哉主演『教場』映画版の独占配信も！全24作品が公開へ | RBB TODAY
画像
2026年1月、Netflixでシリーズ映画やドラマ、ドキュメンタリーなど全24作品が配信され、木村拓哉主演『教場』の映画版も独占公開される。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/12/31/241753.html続きを読む »

福士蒼汰と共演の俳優キム・ソンホ、誕生日に児童支援のため5000万ウォンを寄付！継続的な善行 | RBB TODAY
画像
俳優のキム・ソンホが善良な影響力を広めた。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/05/09/229461.html続きを読む »

圧倒的美少女…コ・ユンジョン、初夏のファッションで魅せる洗練された瞬間【PHOTO】 | RBB TODAY
画像
女優コ・ユンジョンが、その透明感あふれる美しさで圧倒的な存在感を放っている。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/05/28/230649.html続きを読む »

NO RULES(ノー・ルールズ) 世界一「自由」な会社、NETFLIX (日本経済新聞出版)
￥1,186
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
Netflix
￥0
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

関連ニュース

特集

韓国映画

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top