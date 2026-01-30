佐藤健、TWICE公式チャンネルに登場！インタビューでHighlight Medleyアピール | RBB TODAY

26日、TWICEの日本人メンバーMINA、SANA、MOMOからなる3人組ユニット「MISAMO」が、前作から約1年3ヶ月ぶりとなるMISAMO JAPAN 1st ALBUM『PLAY』より、Highlight Medley映像を公開した。あわせて、公式YouTubeチャンネルで佐藤健のスペシャルインタビューティザー映像も公開された。

今回公開されたHighlight Medleyは、アルバム収録曲の試聴用映像だ。今作のテーマである“演劇”になぞらえ、MISAMOの3人がオーディションに挑むストーリー仕立てとなっている。

MISAMO JAPAN 1st ALBUM『PLAY』初回限定盤A

そのオーディションの進行役として、俳優の佐藤健がサプライズ登場した。「演劇をテーマにした作品だからこそ、実力派の俳優に出演してほしい」というメンバーの意向から佐藤へのオファーに至り、今回の共演が実現した。

佐藤は今回の出演について「ご一緒できて大変光栄です」とコメント。続けて「コンサートにも行かせてもらって、それ以来その時のアルバムをすごいよく聴いてます」と明かした。また、役柄については「いい人なのか悪い人なのか、ちょっと分からないようなところがある」と説明。「あんまり見たことないようなカラコンを入れたり、メイクしてもらったりしてますので驚かないで」と述べ、普段とは異なるビジュアルでの出演について触れた。

Highlight Medley映像内で3人は、それぞれのソロ曲をダンスパフォーマンスとともに披露している。MINAの「Turning Tables」は、“Shoot（狙い撃つ）”をキーワードに、人生で求めるものを迷いなく手にしていく芯の強い主人公を描いた楽曲。SANAの「Ma Cherry」は、経験を美しさへと変え、しなやかな強さをまとう“憧れの存在”を表現。そしてMOMOの「Kitty」は、キュートさと大胆さを併せ持ち、困難を跳ね返して輝くヒロイン像を描いたダンスナンバーとなっている。

※MISAMO JAPAN 1st ALBUM『PLAY』Highlight Medley

※佐藤健 (Satoh Takeru) Special Interview Teaser