 佐藤健、TWICE公式チャンネルに登場！インタビューでHighlight Medleyアピール | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ ブログ 記事

佐藤健、TWICE公式チャンネルに登場！インタビューでHighlight Medleyアピール

エンタメ ブログ
注目記事
MISAMO JAPAN 1st ALBUM『PLAY』
  • MISAMO JAPAN 1st ALBUM『PLAY』
  • MISAMO JAPAN 1st ALBUM『PLAY』初回限定盤A
  • MISAMO JAPAN 1st ALBUM『PLAY』アーティスト写真
  • MISAMO JAPAN 1st ALBUM『PLAY』ONCE JAPAN限定盤
  • MISAMO JAPAN 1st ALBUM『PLAY』初回限定盤B
  • MISAMO JAPAN 1st ALBUM『PLAY』メンバーソロ盤(MINA)
  • MISAMO JAPAN 1st ALBUM『PLAY』メンバーソロ盤(MOMO)
  • MISAMO JAPAN 1st ALBUM『PLAY』メンバーソロ盤(SANA)

　26日、TWICEの日本人メンバーMINA、SANA、MOMOからなる3人組ユニット「MISAMO」が、前作から約1年3ヶ月ぶりとなるMISAMO JAPAN 1st ALBUM『PLAY』より、Highlight Medley映像を公開した。あわせて、公式YouTubeチャンネルで佐藤健のスペシャルインタビューティザー映像も公開された。

　今回公開されたHighlight Medleyは、アルバム収録曲の試聴用映像だ。今作のテーマである“演劇”になぞらえ、MISAMOの3人がオーディションに挑むストーリー仕立てとなっている。

MISAMO JAPAN 1st ALBUM『PLAY』初回限定盤A

　そのオーディションの進行役として、俳優の佐藤健がサプライズ登場した。「演劇をテーマにした作品だからこそ、実力派の俳優に出演してほしい」というメンバーの意向から佐藤へのオファーに至り、今回の共演が実現した。

　佐藤は今回の出演について「ご一緒できて大変光栄です」とコメント。続けて「コンサートにも行かせてもらって、それ以来その時のアルバムをすごいよく聴いてます」と明かした。また、役柄については「いい人なのか悪い人なのか、ちょっと分からないようなところがある」と説明。「あんまり見たことないようなカラコンを入れたり、メイクしてもらったりしてますので驚かないで」と述べ、普段とは異なるビジュアルでの出演について触れた。

　Highlight Medley映像内で3人は、それぞれのソロ曲をダンスパフォーマンスとともに披露している。MINAの「Turning Tables」は、“Shoot（狙い撃つ）”をキーワードに、人生で求めるものを迷いなく手にしていく芯の強い主人公を描いた楽曲。SANAの「Ma Cherry」は、経験を美しさへと変え、しなやかな強さをまとう“憧れの存在”を表現。そしてMOMOの「Kitty」は、キュートさと大胆さを併せ持ち、困難を跳ね返して輝くヒロイン像を描いたダンスナンバーとなっている。

※MISAMO JAPAN 1st ALBUM『PLAY』Highlight Medley
※佐藤健 (Satoh Takeru) Special Interview Teaser


MISAMO、全日本タワー連盟とコラボ！全国20タワーでスタンプラリー企画実施　期間限定グッズも | RBB TODAY
画像
TWICEの日本人メンバーミナ、サナ、モモからなる3人組ユニットMISAMOと、全日本タワー連盟によるコラボレーション企画が決定した。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/01/28/243039.html続きを読む »

TWICE・ミナ、ふわふわ“白ウサギ”姿にファン歓喜「伝説だ…」「史上最強に愛おしい」【PHOTO】 | RBB TODAY
画像
TWICEのミナが、キュートな“白ウサギ”に変身した。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/01/19/242515.html続きを読む »

【Amazon.co.jp限定】PLAY (初回限定盤A) - MISAMO (メガジャケ付)
￥5,500
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
MISAMO JAPAN DOME TOUR 2024 “HAUTE COUTURE" (初回限定盤Blu-ray) [Blu-ray]
￥6,444
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《平木昌宏》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

K-POP

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top