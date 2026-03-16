「行ってきたー！」田中美久、自身の3rd写真集広告パネル前で記念写真 | RBB TODAY

HKT48の元メンバーでグラビアアイドルの田中美久が3月15日にXを更新。自身の最新写真集の広告パネルを見に行ったことを明かした。
田中は9日に3冊目となる写真集「ぜんぶ、ほんと」を発売。発売日から1週間限定で、小田急新宿駅の南口改札近くのテンポラリーシートで2面にわたるポスターボードを掲出していた。
田中はXで、「田中美久が沢山！！！！！」「行ってきたー！！！新宿の広告」と自身でも広告を見に行ったことを報告し、写真を公開した。
写真はニットにジーンズというラフな格好をした田中が、2枚の超ビッグサイズのポスターボードの前でそれぞれポーズを決めているショットとなっていた。
このポストには、「みくりんの凄さが分かる」「広告思ったより大きくてすごい！」「本人が記念撮影する光景激レアすぎる」という声が集まっていた。
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