「行ってきたー！」田中美久、自身の3rd写真集広告パネル前で記念写真 | RBB TODAY

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「行ってきたー！」田中美久、自身の3rd写真集広告パネル前で記念写真

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田中美久【撮影：小宮山あきの】
  • 田中美久【撮影：小宮山あきの】

　HKT48の元メンバーでグラビアアイドルの田中美久が3月15日にXを更新。自身の最新写真集の広告パネルを見に行ったことを明かした。

　田中は9日に3冊目となる写真集「ぜんぶ、ほんと」を発売。発売日から1週間限定で、小田急新宿駅の南口改札近くのテンポラリーシートで2面にわたるポスターボードを掲出していた。

　田中はXで、「田中美久が沢山！！！！！」「行ってきたー！！！新宿の広告」と自身でも広告を見に行ったことを報告し、写真を公開した。

　写真はニットにジーンズというラフな格好をした田中が、2枚の超ビッグサイズのポスターボードの前でそれぞれポーズを決めているショットとなっていた。

　このポストには、「みくりんの凄さが分かる」「広告思ったより大きくてすごい！」「本人が記念撮影する光景激レアすぎる」という声が集まっていた。

※【写真】田中美久が自身の広告パネル前で記念写真


田中美久、24歳の誕生日を“みくりんケーキ”でお祝い！元HKT48・渡部愛加里も祝福 | RBB TODAY
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田中美久、セルフプロデュースの2026カレンダー発売！「“ちょっと大人なみくりん”を見て」 | RBB TODAY
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https://www.rbbtoday.com/article/2025/11/08/239258.html続きを読む »

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