桜を見ながら和牛ライスバーガーや串焼きを食べ歩き！京都・宇治川沿いの飲食店でお花見フェアを開催 | RBB TODAY

飲食店舗運営を行う株式会社京都スタッフは、宇治川沿いで運営する「茶莵里」「肉笑・丸一商店」「喜撰茶屋」の3店舗で、お花見にあわせたフェアを開催する。

「茶莵里」は2025年4月1日のオープンから1周年を迎えることを記念し、3月26日から4月12日まで、前日までの予約制で「お花見席付き春の特別料理」を提供する。ランチは8,000円でドリンク別、ディナーは11,000円でドリンク飲み放題付き。旬魚や天ぷら、宇治抹茶蕎麦などを盛り込んだコースのほか、ミニ会席や里山弁当、桜香蕎麦も展開する。来店者には「喜撰茶屋」で使える抹茶ソフト100円割引券も配布される。

桜香蕎麦 1,280円

「肉笑・丸一商店」では、黒毛和牛ライスバーガーや黒毛和牛入りコロッケ、黒毛和牛メンチカツ、和牛串焼きなど、桜の季節の食べ歩きにも向くテイクアウト商品を販売。店内では和牛極ローストビーフ重や上ローストビーフ重、和牛握り寿司なども楽しめる。

黒毛和牛入りコロッケ 350円

「喜撰茶屋」では、宇治抹茶入りの名物ソフトクリームを、平等院鳳凰堂を象った「鳳凰喜撰ソフト」として季節限定で販売するほか、桜にちなんだ土産菓子も取りそろえる。なお、「鳳凰喜撰ソフト」は700円で、茶莵里で配布される100円割引券の対象外となる。

鳳凰喜撰ソフト 700円

なお、宇治公園周辺では4月4日と5日に「宇治川さくらまつり」の開催も予定されている。