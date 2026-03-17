「ズボンのボタンしめて…！」韓国チア、ピチっと“極ミニ”から伸びる生美脚にクギ付け | RBB TODAY

韓国の人気チアガール、イ・ダヘが、破壊力抜群のスタイルを披露した。

イ・ダヘは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

【写真】「ボタンしめて…！」イ・ダヘの“極ミニ”生美脚

公開された写真には、ブラックのタイトトップスにデニムのショートパンツを合わせたシンプルな装いのイ・ダヘの姿が収められている。ボディーラインに完璧にフィットしたトップスは、彼女のメリハリのあるしなやかな曲線美を際立たせている。

また、ミニ丈のボトムスから伸びる引き締まった美脚や、ボトムスのボタンを外した大胆なスタイリングが見る者の視線を釘付けにした。

投稿を見たファンからは「美しすぎる」「スタイル抜群」「ズボンのボタンしめて…！」「本当に天使」などのコメントが寄せられている。

（写真＝イ・ダヘInstagram）

なお、イ・ダヘは2023年から台湾プロ野球を拠点にチアガールとしての活動を行っており、現地で絶大な人気を誇っている。こうした人気ぶりから、昨年3月にはシングル『HUSH』を韓国と台湾で同時リリースし、歌手としてもデビューを果たした。最近はYouTubeチャンネルでの動画投稿も積極的に行っており、100万人を突破するなど、チア活動にとどまらないマルチエンターテイナーとして支持を得ている。

◇イ・ダヘ プロフィール

1999年8月4日生まれ。韓国・ソウル出身。身長164cm。2019年からチアガールとしての活動を始めた。現在は台湾プロ野球の味全ドラゴンズでチアを務めるほか、韓国プロサッカーKリーグ1の全北現代モータースでリポーターを務めている。2023年には楽天モンキーズのチアを務めて日本でも注目を集めた。

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