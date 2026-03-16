稲村亜美、WBC・ベネズエラ戦を現地観戦！「応援できて幸せでした」 | RBB TODAY

タレントの稲村亜美が3月16日にインスタグラムを更新。日本時間の15日に行われたワールドベースボールクラシック（WBC）準々決勝の日本対ベネズエラ戦を現地で観戦したことを明かした。

日本は5-8でベネズエラに敗れ、大会始まって以来初めて4強入りを逃していた。

稲村は「昨日は日本VSベネズエラを観戦！」と報告し、現地の球場で撮影した自身のショットを公開した。

試合について稲村は、「まず最初にいいたいことは選手の皆さん日の丸を背負って戦ってくれたことに感謝です」と明かし、「応援できて幸せでした、、、」と感慨深そうにつづった。

また、稲村は「結果としては敗れてしまいましたが改めて野球の難しいさや醍醐味を感じられる試合でした（原文ママ）」と振り返り、「応援している側でこんなに悔しい気持ちになってしまったのでグランドにたってたみなさんの気持ちは計り知れませんよね、、、」と選手を慮った。

稲村は「本当に本当にお疲れさまでした」と選手たちを労いつつ、「次はプレミア、ロスオリンピックと続くので侍ジャパンをまた応援できる日を楽しみに頑張りたいと思います」とコメントしていた。

※【写真】稲村亜美がWBCを現地観戦

