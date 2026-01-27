藤井サチ、美脚が目を引くキュートな特典絵柄も公開！初フォト&スタイルブックのオンラインサイン会が2月開催決定 | RBB TODAY

28日に発売する藤井サチの初フォト&スタイルブック『雨のち、サチ。』（光文社）について、1月31日に開催される書店イベントに続き、2月7日19時よりオンラインサイン会を開催することを発表した。あわせて、特典となるステッカーの絵柄も公開された。オンラインサイン会では、未公開オフショット動画やチェキ、1分間の個別トークなどが特典として用意されている。

撮影／花盛友里

同作は、『Seventeen』でデビュー後、現在は『CLASSY.』を中心にモデル活動をし、情報番組のコメンテーターとしても活動する藤井が、等身大の姿を収めた一冊だ。2026年に20代最後の年を迎えた彼女が、ランジェリー姿や初めて挑戦した手ぶらカットなど、モデルとしてトレーニングで整えられた身体を披露している。

約3万字のインタビューでは、孤独を感じていた幼少期を経て、10代では鬱・摂食障害などの病気に悩んだ過去を告白。長らく続いた「雨」のち、「晴れ」に転じた藤井の人生を綴っている。

撮影／花盛友里

2025年に結婚を発表した藤井の結婚インタビューも収録。夫婦での初撮影に挑み、結婚に至るまでの軌跡を取材している。結婚式レポートでは、ドレスや会場へのこだわり、当日の様子を公開。また、過去の交際における「モラハラ彼氏」とのエピソードなど、自身の恋愛観についても語っている。

美容好きでも知られる藤井による、毎日のメークや敏感肌にあわせた愛用スキンケア、ボディメイクの方法なども掲載。インナーケアでは「過敏性腸症候群」、スキンケアでは「酒さ様皮膚炎」になった経緯など、真面目でストイックな性格ゆえの体験談も収録されている。

撮影／花盛友里

撮影／花盛友里

同日発売の電子版では、通常版には掲載されていない限定40ページが特典として追加されている。