 藤井サチ、美脚が目を引くキュートな特典絵柄も公開！初フォト&スタイルブックのオンラインサイン会が2月開催決定 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ グラビア 記事

藤井サチ、美脚が目を引くキュートな特典絵柄も公開！初フォト&スタイルブックのオンラインサイン会が2月開催決定

エンタメ グラビア
注目記事
〈オンラインサイン会特典ステッカー〉上目遣い＆舌ペロのキュートなショット 撮影／花盛友里
  • 〈オンラインサイン会特典ステッカー〉上目遣い＆舌ペロのキュートなショット 撮影／花盛友里
  • 撮影／花盛友里
  • 撮影／花盛友里
  • 通常版表紙 撮影／花盛友里
  • 電子限定版表紙 撮影／花盛友里

　28日に発売する藤井サチの初フォト&スタイルブック『雨のち、サチ。』（光文社）について、1月31日に開催される書店イベントに続き、2月7日19時よりオンラインサイン会を開催することを発表した。あわせて、特典となるステッカーの絵柄も公開された。オンラインサイン会では、未公開オフショット動画やチェキ、1分間の個別トークなどが特典として用意されている。

撮影／花盛友里

　同作は、『Seventeen』でデビュー後、現在は『CLASSY.』を中心にモデル活動をし、情報番組のコメンテーターとしても活動する藤井が、等身大の姿を収めた一冊だ。2026年に20代最後の年を迎えた彼女が、ランジェリー姿や初めて挑戦した手ぶらカットなど、モデルとしてトレーニングで整えられた身体を披露している。

　約3万字のインタビューでは、孤独を感じていた幼少期を経て、10代では鬱・摂食障害などの病気に悩んだ過去を告白。長らく続いた「雨」のち、「晴れ」に転じた藤井の人生を綴っている。

撮影／花盛友里

　2025年に結婚を発表した藤井の結婚インタビューも収録。夫婦での初撮影に挑み、結婚に至るまでの軌跡を取材している。結婚式レポートでは、ドレスや会場へのこだわり、当日の様子を公開。また、過去の交際における「モラハラ彼氏」とのエピソードなど、自身の恋愛観についても語っている。

　美容好きでも知られる藤井による、毎日のメークや敏感肌にあわせた愛用スキンケア、ボディメイクの方法なども掲載。インナーケアでは「過敏性腸症候群」、スキンケアでは「酒さ様皮膚炎」になった経緯など、真面目でストイックな性格ゆえの体験談も収録されている。

撮影／花盛友里
撮影／花盛友里

　同日発売の電子版では、通常版には掲載されていない限定40ページが特典として追加されている。


藤井サチ、ランジェリー姿に初挑戦！初フォト&スタイルブック『雨のち、サチ。』発売決定 | RBB TODAY
画像
藤井サチが初の写真集で自らの葛藤や結婚について語り、自身の私生活や美の秘訣を公開した。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/12/03/240425.html続きを読む »

藤井サチ、肌露出大胆なスポーツウェア姿！『ターザン』に登場 | RBB TODAY
画像
モデルの藤井サチが25日、Instagram（インスタグラム）を更新。スポーツウェア姿の写真をアップした。
https://www.rbbtoday.com/article/2023/04/26/208466.html?from=image-page-title続きを読む »

雨のち、サチ。【電子版限定40ページ増】
￥2,970
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

藤井サチ１stフォト＆スタイルブック　雨のち、サチ。
￥2,970
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

グラビア

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top