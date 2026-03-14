Kリーグ週間ベストイレブンに元Jリーガー多数！1部で元G大阪DFや元京都DF、2部で元C大阪・鳥栖GKら選出 | RBB TODAY

Kリーグを主管する韓国プロサッカー連盟が、3月7～8日に行われたKリーグ1およびKリーグ2第2節のMVP、ベストイレブン、ベストチーム、ベストマッチを発表した。

Kリーグ1第2節のMVPはFC安養（アニャン）のマテウスだ。

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マテウスは3月8日、安養総合運動場で行われた済州（チェジュ）SK FC戦で後半42分にPK成功で先制点を記録した後、後半終了間際に自身2点目をマークし、安養を2-1の勝利に導いた。

安養と済州の一戦はベストマッチに選ばれた。両チームは試合序盤から激しいプレスをかけ合い、一進一退の攻防を繰り広げると、安養が後半42分にマテウスのPK成功で先制。後半アディショナルタイムに済州がネゲバのPK成功で同点に追いついたが、直後に安養のマテウスが決勝点となる自身2点目を決め、安養の2-1の勝利で試合終了となった。

（写真提供＝韓国プロサッカー連盟）マテウス

ホーム開幕戦で勝利を手にした安養は、ベストチームにも選出された。ベストイレブンには安養から元ガンバ大阪のクォン・ギョンウォン、元大分トリニータのキム・ジョンヒョン、富川（プチョン）FC 1995から元京都サンガF.C.のパトリック・ウィリアムらが選ばれた。

（写真提供＝韓国プロサッカー連盟）クォン・ギョンウォン

（写真提供＝韓国プロサッカー連盟）パトリック・ウィリアム

Kリーグ2第2節のMVPには、大邱（テグ）FCのエジガルが選ばれた。

エジガルは3月7日、大邱iMバンクパークで行われた全南（チョンナム）ドラゴンズ戦で2ゴールを記録し、大邱を4-2の勝利に導いた。

後半から途中出場したエジガルは2-2で迎えた同26分、セシーニャのクロスを頭で合わせチームの3点目を決めると、32分にはセラフィムのクロスを再びヘディングで押し込み、追加点を奪った。

（写真提供＝韓国プロサッカー連盟）エジガル

ベストマッチも大邱と全南の試合となった。

試合は両チームが前半だけで合計4ゴールを奪い合う熾烈な展開となった。大邱は前半14分にセシーニャのゴールで先制したが、全南がチョン・ジヨンとカン・シンミョンの得点で逆転に成功。前半アディショナルタイムにセラフィムのPK成功で大邱が同点に追いつくと、後半には途中出場のエジガルが2ゴールを挙げ、大邱が4-2で勝利した。

セシーニャ、エジガル、セラフィムのブラジルトリオが揃い踏みで活躍した大邱FCは、ベストチームに選ばれた。なお、ベストイレブンには水原（スウォン）FCから元セレッソ大阪、サガン鳥栖のヤン・ハンビンなども選ばれた。

ヤン・ハンビン（写真提供＝韓国プロサッカー連盟）

Kリーグの各節ベストイレブンおよびMVPは、韓国プロサッカー連盟技術委員会傘下の技術研究グループ（TSG）による定量・定性評価を通じて選定される。

毎節のKリーグ各試合に配属されたTSG委員が、それぞれの試合のベストイレブンとMOM（マン・オブ・ザ・マッチ）を選出する。その後、TSG試合評価会議を開き、試合ごとのベストイレブンに選ばれた選手を対象に、TSG委員の評点と意見、Kリーグ公式データ企業「Bepro」の評点を総合し、当該節のKリーグ1、Kリーグ2のベストイレブンを最終決定する。MVPは、各試合のMOMを候補として定めた後、ベストイレブンと同様の方式で選定される。

Kリーグ1第2節ベストイレブン

FW：ホン・ユンサン（金泉尚武）、ブルーノ・モタ（全北現代モータース）、マテウス（FC安養）

MF：トーマス・オーデ・コッテ（FC安養）、チェ・ギョンロク（光州FC）、キム・ジョンヒョン（FC安養）、シン・チャンム（光州FC）

DF：イ・ジョンテク（金泉尚武）、クォン・ギョンウォン（FC安養）、パトリック・ウィリアム（富川FC 1995）

GK：キム・ギョンミン（光州FC）

（画像提供＝韓国プロサッカー連盟）

Kリーグ2第2節ベストイレブン

FW：サヴァ・ペトロフ（華城FC）、エジガル（大邱FC）、クリスチャン・レナト（釜山アイパーク）

MF：ルイス・ミナ（金浦FC）、マテウス・フリッゾ（水原FC）、セシーニャ（大邱FC）、マテウス・セラフィム（大邱FC）

DF：キム・デファン（華城FC）、イ・サンミン（城南FC）、アン・ヒョンボム（釜山アイパーク）

GK：ヤン・ハンビン（水原FC）

（画像提供＝韓国プロサッカー連盟）

（文＝ピッチコミュニケーションズ）

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