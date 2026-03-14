「王様のブランチ」30周年記念で初のゴールデン！世界のディズニー30の秘密を大公開 | RBB TODAY

1996年4月にスタートした情報バラエティ番組「王様のブランチ」(TBS)が、30周年を記念して初のゴールデン帯進出を果たす。4月13日(月)夜7時から2時間スペシャルとして放送される。

今回の30周年記念では、MC・佐藤栞里、藤森慎吾(オリエンタルラジオ)をはじめとするブランチファミリーが海外ディズニーの魅力を番組ならではの空気感で届ける。

世界7か所に広がるディズニーリゾートとディズニー・クルーズラインのディズニー情報をまとめて公開するのは、ディズニーを長年にわたって紹介してきた同番組だからこそ実現したテレビ初の企画だ。

佐藤はミキ・昴生、亜生の2人とともに昨年70周年を迎えた世界初のディズニーランドである「カリフォルニア ディズニーランド・リゾート」を訪れ、70周年限定のパレードや世界のディズニーランドの中でもここだけでしか楽しめない唯一のコースター「マッターホーン・ボブスレー」を体験する。さらに、佐藤とも親交の深いスペシャルゲストが参戦する。





藤森はハワイのカルチャーとディズニーの世界が融合した「アウラニ・ディズニー・リゾート ＆ スパ コオリナ・ハワイ」の魅力を一ノ瀬颯、菊池柚花とともに伝える。世界のディズニーリゾートで唯一となるハワイ近海のサンゴ礁を再現したラグーンでのシュノーケリングや、キャラクターたちと一緒に朝食を食べる贅沢なひとときなど、ハワイならではの究極のリラクゼーションをテレビの前で疑似体験できる内容となっている。





ほかにも、ニッチェ・江上敬子、近藤くみこがスペシャルゲストと圧倒的スケールを誇るフロリダの「ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート」で、広大な4つのパークとウォーターパークを舞台にここでしか出会えない特別なミッキーマウスを探す冒険を届ける。





さらに、スペシャルゲストとともに東京ディズニーリゾートへ。25周年を迎え盛り上がりを見せる東京ディズニーシーでとっておきのトリビアを大調査する。さらに、パリ、香港、上海にあるディズニーリゾートやシンガポールを拠点として展開される、アジア初のディズニー・クルーズライン ディズニー・アドベンチャーの最新情報も届ける。