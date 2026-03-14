腹筋バキバキ…元AKB48本田仁美、ジャケットから“美くびれ”チラリ！「カッコいい」「いい女」 | RBB TODAY

元AKB48のメンバーで、現在はガールズグループ「SAY MY NAME」のリーダーとして活躍する本田仁美が、圧倒的なプロポーションを披露した。

本田は最近、自身のインスタグラムを更新。最新の近況を収めた数枚の写真を投稿した。

【写真】本田仁美、腹筋バキバキ

公開された写真には、ネイビーのクロップド丈ジャケットにストレートのデニムパンツを着用した本田の姿が収められている。大胆にカットされたジャケットからは、極限まで引き締まったウエストがのぞいており、サイドからのショットでは腹筋のラインが鮮明に浮かび上がるほど、ストイックに鍛え上げられたスタイルを披露している。

さらに、サングラスやアンニュイな表情が都会的で洗練された大人の色気を漂わせ、見る者の視線を釘付けにした。

この投稿に対し、ファンからは「どんどんいい女になっちゃってるー」「カッコいい」「バキバキやん」「脚なが～い」といったコメントが寄せられている。

（写真＝本田仁美Instagram）

なお、本田が所属するSAY MY NAMEは、去る2月に日本でファンコンサート「2026 SAY MY NAME Asia Tour Fan Concert ”ATTI GIRL” in JAPAN」を成功裏に終えた。

◇本田仁美 プロフィール

2001年10月6日生まれ。2014年に「AKB48 Team8 全国一斉オーディション」に栃木県代表として合格し、AKB48に加入。2018年に日韓合同オーディション番組『PRODUCE 48』に出演し、最終順位9位でIZ*ONEメンバーとしてデビューを果たした。その後、2021年にIZ*ONEの2年6カ月の活動が終了し、AKB48との活動を再開。2024年にAKB48を卒業し、同年10月に元東方神起のジェジュンがプロデュースするガールズグループSAY MY NAMEのリーダーとして、韓国で再デビューした。

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