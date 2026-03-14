沢尻エリカ「30代最後の年に」約20年ぶり写真集『DAY OFF』5月23日発売 | RBB TODAY

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沢尻エリカ「30代最後の年に」約20年ぶり写真集『DAY OFF』5月23日発売

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沢尻エリカ『DAY OFF』（幻冬舎）撮影：渕本健太郎、MANA野元学
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  • 沢尻エリカ『DAY OFF』（幻冬舎）撮影：渕本健太郎、MANA野元学
  • 沢尻エリカ『DAY OFF』（幻冬舎）撮影：渕本健太郎、MANA野元学
  • 沢尻エリカ『DAY OFF』（幻冬舎）撮影：渕本健太郎、MANA野元学
  • 沢尻エリカ『DAY OFF』（幻冬舎）撮影：渕本健太郎、MANA野元学

　5月23日、俳優・沢尻エリカの約20年ぶりとなる写真集『DAY OFF』（幻冬舎）が発売される。

　同作は2007年発売の写真集『ERICA』以来となる作品で、完全セルフプロデュースで制作された。衣装はすべて本人の私物を使用し、撮影場所も自ら選定。さらに、メイクも自身で行い、スッピンも披露している。


沢尻エリカ『DAY OFF』（幻冬舎）撮影：渕本健太郎、MANA野元学

沢尻エリカ『DAY OFF』（幻冬舎）撮影：渕本健太郎、MANA野元学

　今回は、これまで見せることのなかったアクティブな一面も初公開。サーフィンを楽しむ姿や、海中でイルカと戯れるスキンダイビングシーンも収められている。約1万以上に及ぶ撮影カットから厳選された、150点以上のビジュアルが収録された。


沢尻エリカ『DAY OFF』（幻冬舎）撮影：渕本健太郎、MANA野元学

沢尻エリカ『DAY OFF』（幻冬舎）撮影：渕本健太郎、MANA野元学

　沢尻は「約20年ぶり、30代最後に私の“今”そして“素”を刻んだ一冊。これまで支えてくれた皆様に、心から感謝を込めて」とコメントを寄せている。


沢尻エリカ『DAY OFF』（幻冬舎）撮影：渕本健太郎、MANA野元学

　写真集発売を記念し、3月14日より公式Xアカウントが開設される。スタッフが運営を担当し、内容の紹介や撮影中のエピソードなどを発信する。


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