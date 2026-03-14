“新婚ほやほや”少女時代・ティファニー、夫が先にアプローチしていた！自ら明かしたラブストーリー | RBB TODAY

ガールズグループ少女時代のメンバー、ティファニーが俳優ピョン・ヨハンと婚姻届提出後にラブストーリーを公開し、話題になっている。

去る2025年12月、2人は結婚を前提に交際中であることを認めた後、2月27日、約2カ月で法的に夫婦となり、関心を集めていた。

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2人の縁は、2024年に公開されたDisney＋ドラマ『サムシクおじさん』から始まった。作品を通じて親しくなった2人は、自然に交際へと発展し、愛を育んできたという。

（写真提供＝OSEN）左からティファニー、ピョン・ヨハン

特にティファニーは、最近YouTubeチャンネル「JTBC Entertainment」で公開された動画にで、恋愛の裏側を語った。

彼女は、「撮影が終わった後、時間が経つにつれて『この人、本当に素敵だな』と思うようになった」として、「また会ってみたいという気持ちが芽生えた」と打ち明け、注目を集めた。

しかし、2人の関係が続いたのは、ピョン・ヨハンからの連絡であった。ティファニーは、「とてもプロフェッショナルな方なので、2度と会えなくなるかと心配したが、先に連絡をくださった」として、「リーダーシップが強く、思慮深い方なので、互いをもっと知ることになった」と話した。

（写真＝YouTubeチャンネル「JTBC Entertainment」）ティファニー

続けて、「映画やファッションなど、関心が共通している。互いを尊重し、応援し合う関係だ」として、「今は本当に幸せだ」と付け加え、目を引いている。

なお、2人の結婚式の日程はまだ決まっていない。所属事務所側は、簡素な結婚式を検討中であると明らかにした。

このように作品を通じて始まった縁が、結婚に繋がったなか、ファンの間では「やはり勇気ある者が、美人を手に入れる」という反応も寄せられている。

（記事提供＝OSEN）

◇ティファニー プロフィール

1989年8月1日生まれ。アメリカ国籍で、本名はStephanie Young Hwang（韓国名はファン・ミヨン）。2007年に少女時代のメンバーとしてデビューし、グループ内ではリードボーカルを担当。近年はアメリカを拠点とし、Tiffany Young（ティファニー・ヤング）の名で活躍している。高い歌唱力、抜群のカリスマ性を誇る一方で運動音痴な一面もあり、プロ野球の始球式で伝説と呼ばれるほどのノーコントロールぶりを見せたことがある。2026年2月、俳優ピョン・ヨハンと結婚した。

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