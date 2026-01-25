宮本茉由、ふわふわボディで挑んだ覚悟の写真集は露出感も「頑張った」 | RBB TODAY

モデルで女優の宮本茉由が25日、都内にて1st写真集『ほんとはね、』（小学館）の発売記念イベントを開催し報道陣の囲み取材に応じた。

宮本茉由【写真：竹内みちまろ】

同作は、2025年に30才を迎えた宮本の等身大の魅力が詰まった‟最初で最後のメモリアル写真集”。写真集を出すことが「ずっと夢だった」と明かした宮本は「自分の意志で覚悟を持ってできる年齢になるまでやりたくないな」と思っていたことを明かし、「30歳という年齢でやらせて頂き感無量です」などと心境を言葉にした。

宮本茉由1st写真集『ほんとはね、』（C）小学館 撮影／中村和孝

写真集の撮影に臨む前、ドラマの撮影で3キロほどやせたそう。写真集の撮影までに4キロ増やし「ふわふわボディになれるように体重を増やしました」と声を弾ませた。

出来栄えについては「露出感のあるお仕事をしたことがあまりなくて。そういう意味では一番頑張ったのではないかなと思う一冊になっていると思います」とコメント。「自分の姿を残したいという思いから写真集をやらせて頂いたので、覚悟の一冊」などと「最初で最後のメモリアル写真集」とした経緯を紹介した。

お気に入りは、ヒップラインが透けて見えるシースルーの衣装カット。撮影場所は湖といい、「朝とお昼で湖がぜんぜん違う顔になっていてそれがすてきだなと思いました」と撮影を振り返っていた。