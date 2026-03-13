9人体制“最後のステージ”…ZEROBASEONE、本日（13日）ソウルでアンコールコンサート「HERE&NOW」開幕 | RBB TODAY

ZEROBASEONEが、ソウルでのアンコールコンサートを最後に、9人組での活動に幕を閉じる。

ZEROBASEONEは、本日（13日）から15日までの3日間、ソウル・オリンピック公園 KSPO DOMEにて、アンコールコンサート「2026 ZEROBASEONE WORLD TOUR 'HERE&NOW' ENCORE」を開催する。

今回の「HERE&NOW」は、世界約15万人の観客を熱狂させた2025年ワールドツアーのフィナーレを飾る公演だ。全3公演のチケットは、販売開始と同時に即完売。急遽追加された注釈付き指定席までもが瞬く間に完売するなど、彼らの圧倒的な人気を改めて証明した。

メンバーたちは、ファン「ZEROSE」と共に歩んできた2年6カ月間の旅路を振り返り、深い感動と余韻を届ける予定だ。特に本公演は、オーディション番組『BOYS PLANET』から誕生した9人のメンバーが歩んできた道が、一つの壮大な叙事詩として完結する象徴的なステージとなる。

ツアーの出発地であったソウルに戻り、ワールドツアーの大トリを飾ることで、ファンとの忘れられない瞬間を刻む覚悟だ。

これに向け、メンバーたちはセットリストやステージ演出を大幅に変更。アンコール公演でしか見ることのできないスペシャルパフォーマンスを準備し、一瞬たりとも目が離せない多彩なステージを予告している。

国内外の熱い声援に応え、本公演は「Mnet Plus」でのオンライン配信に加え、韓国国内の主要映画館や、日本国内の約127館でのライブ・ビューイングも実施される予定だ。

なお、今後はジャン・ハオ、リッキー、キム・ギュビン、ハン・ユジンの4人はグループを離れ、元の所属事務所へと戻る。ソン・ハンビン、キム・ジウン、ソク・マシュー、キム・テレ、パク・ゴヌクの5人が新生ZEROBASEONEとして活動を継続する予定だ。

◇ZEROBASEONE（ZB1）プロフィール

ガールズグループKep1erを生み出したMnet『Girls Planet 999：少女祭典』の男性版オーディション番組『BOYS PLANET』で選ばれた韓国出身6人、中国出身2人、カナダ出身1人で結成された9人組ボーイズグループ。グループ名の「ZB1＝ZEROBASEONE」には、0から1へ向かう自由な旅、そして輝く始まりという意味が込められている。2023年7月10日、1stミニアルバム『YOUTH IN THE SHADE』をリリースしてデビュー。2024年3月には『ゆらゆら -運命の花-』で正式に日本デビューした。活動期間は2年6カ月を予定。

