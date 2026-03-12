SNSフォロワー160万人超えの伊藤桃々、思わず見惚れる下着姿を披露 | RBB TODAY

SNSフォロワー160万人超えのモデル・タレントの伊藤桃々がプロデュースするランジェリーブランド「Rosem」から、新作ランジェリーが発売される。
今回の新作は、心ときめく春のかわいさを詰め込んだランジェリー。夜空に輝く星のようなきらめきを表現し、艶感のある楊柳シフォンとラメ入りケミカルレースが華やかに彩る。クロスコードとチャームがデコルテを美しく演出し、ロマンティックな世界観が魅力の一着となっている。
同ブランドのインスタグラムでは、伊藤桃々が思わず見惚れる下着姿を披露している。
