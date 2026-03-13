「ほぼ見えてる？」サイド全開シャツで“ふくらみの始まり”をファッションに昇華させたミンニ、視線独占 | RBB TODAY

ガールズグループi-dleのメンバー、ミンニが大胆な着こなしを披露した。

ミンニは最近、自身のインスタグラムに「Belle journée parisienne（素敵なパリの一日）」とコメントし、数枚の写真を投稿した。

【写真】“ふくらみの始まり”、ミンニのサイド全開シャツ

公開された写真は、パリ・ファッションウィークに出席した際のものだ。

ミンニは、ブラウン系のスエードセットアップにマフラー、ネックレスを合わせ、ラグジュアリーな雰囲気を演出。注目を集めたのは、サイドが大胆に開いた白いノースリーブシャツだ。

前面はクラシックなシャツのデザインで、きちんとした襟やボタンが並び、フォーマルな雰囲気を漂わせている。しかし両サイドは大きく開いた大胆なカッティングになっており、リボンで結ばれたデザインが特徴的だ。

このサイドオープンのシルエットが、洗練された上品さの中に大胆さを加え、視線を引きつけた。

（写真＝ミンニInstagram）

なお、ミンニが所属するi-dleは、3月21日にタイ・バンコクでワールドツアー「2026 i-dle WORLD TOUR [Syncopation] IN BANGKOK」を開催する。

◇ミンニ プロフィール

1997年10月23日生まれ。タイ・バンコク出身。本名はニチャ・ヨンタララク。ガールズグループ(G)I-DLE（現i-dle）のタイ人メンバーで、グループ内でメインボーカルを担当。2015年、自身の通うボーカル＆ダンススクールで行われたCUBEエンターテインメントのオーディションで合格し、韓国語をまったく話せない状態で渡韓。3年半にわたり練習生として過ごし、デビューまでにネイティブレベルの韓国語を習得。2018年5月に(G)I-DLEのメンバーとしてデビューした。神秘的なビジュアルとは裏腹に愛嬌があり、涙もろい。

