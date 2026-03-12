WBCに「南ちゃん」が！？日髙のり子、スペシャルVTRナレーター就任に反響 | RBB TODAY

Netflix Japanが3月12日、声優の日髙のり子を「2026 ワールドベースボールクラシック」（WBC）のスペシャルVTRのナレーターに起用することを発表し、反響を集めている。

Netflix Japanは公式Xで、現在開催されているWBCについて、「声優・日髙のり子をスペシャルVTRのナレーターに起用！」と発表した。

日髙のり子といえば、国民的野球アニメ「タッチ」のヒロインの浅倉南を演じたことで有名。また、全試合を独占生配信するNetflixは、稲葉浩志が歌う同作の主題歌「タッチ」を大会応援ソングとしている。

Netflixも「決勝ラウンドにあの“浅倉南”が帰ってくる！？」とし、「『試合の見どころ』や『注目選手の魅力』など世界最高峰のプレーの一瞬一瞬の熱さやDRAMAを日本の皆さまへお届け」と呼びかけていた。

日髙も同日にこのポストを引用し、「ナレーションで関わらせていただけて嬉しいです」とコメント。

また「選手の皆さんを応援する、熱い気持ちを込めてお届けします」「よろしくお願いします」とつづっていた。

この発表にSNSからは、「甲子園どころかWBCかいな！？」「誰もが納得するであろう適任者」「そうか、南ちゃんが優勝に導いてくれるのか」という声が集まっていた。

※NetflixがWBCスペシャルVTRのナレーターに日髙のり子を起用

※日髙のり子、ナレーション就任に喜び明かす

