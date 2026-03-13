メディア価値“4億円”超え！LE SSERAFIM、世界3大ファッションウィークで話題性を証明 | RBB TODAY

LE SSERAFIMのユンジン、カズハ、ウンチェが、世界3大ファッションウィークで圧倒的な話題性を証明した。

カズハは2月14日（現地時間）、アメリカ・ニューヨークで開催されたラグジュアリーブランド「KHAITE（ケイト）」の2026秋冬コレクションショーに出席。ブラウンのドレスを纏った優雅な佇まいで、会場の視線を独占した。

ユンジンとウンチェはミラノ・ファッションウィークに出席。ユンジンは「FENDI（フェンディ）」のショーでホワイトのセットアップを完璧に着こなし、圧倒的な存在感を放った。ウンチェは「Onitsuka Tiger（オニツカタイガー）」のショーで黒のドレスにロングヘアをなびかせ、洗練されたムードを漂わせた。

さらにウンチェは、3月10日にフランス・パリで開催された「Courreges（クレージュ）」のショーにも出席。オールホワイトルックでフロントロウに座り、スタイリッシュな魅力を発散。ブランドのアーティスティック・ディレクター、ニコラス・デ・フェリーチェが彼女のSNSをフォローするなど、熱い注目を浴びた。

マーケティング分析企業LAUNCHMETRICSの報告書によると、カズハはニューヨーク・ファッションウィーク期間中に約300万ドル（約4億7000万円）ものメディア・インパクト・バリュー（MIV）を生み出した。 これは、ブランドへの言及や投稿、SNSの相互作用などを金銭価値に換算した数値で、グローバルセレブを抑えて堂々の1位に輝いた。

また、3人はグローバルPR分析プラットフォーム「Onclusive」が発表した「各ファッションウィーク期間中にSNSで最も言及された人物」にもランクインした。特にカズハは全体2位となり、彼女のショー参加を応援するハッシュタグは17万件を突破した。これにより「Khaite」の市場シェア率は昨年の0.18%から15.13%へと、約84倍も急増した。

Onclusiveは、「Khaiteの成長の原動力はカズハとのパートナーシップだ。 一人のアンバサダーがブランドのメディア影響力をいかに引き上げるかを示す代表的な事例」と説明した。また、ユンジンとウンチェもミラノでの言及数ランキングでそれぞれ18位、19位にランクインし、K-POPガールズグループ中2位、3位を記録した。

◇LE SSERAFIM プロフィール

BTSを擁する韓国の大手芸能事務所HYBEが傘下レーベルSOURCE MUSICと共にローンチした初のガールズグループ。IZ*ONEメンバーとして活躍したキム・チェウォンと宮脇咲良を筆頭に、カズハ（日本人メンバー）、ホ・ユンジン、ホン・ウンチェらで構成された。2022年5月2日にデビューアルバム『FEARLESS』をリリースしてデビュー。直後にメンバーが1人脱退して5人組となったが、韓国はもちろん、年末にはNHK紅白歌合戦にも出場するなど日本でも話題となった。2023年1月25日、正式に日本デビューを果たした。

