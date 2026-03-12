 藤田ニコル、驚きの名付け候補を明かす「ニコルじゃなかったら……」 | RBB TODAY
藤田ニコル、驚きの名付け候補を明かす「ニコルじゃなかったら……」

藤田ニコル【撮影：浜瀬将樹】
  • 藤田ニコル【撮影：浜瀬将樹】

　タレントの藤田ニコルが3月12日放送の「ぽかぽか」（フジテレビ系）にゲスト出演。自身の名前の候補となっていた驚きの名前を明かした。

　藤田は2023年8月に俳優の稲葉友との結婚を発表。2025年12月に第1子妊娠を発表していた。

　この日、「ぽかぽか」に出演した藤田は、子どもの名前について「もう決めなきゃいけないんですけど、まだ決まってないです。（名付け）事典みたいなの買ったんですけど」と明かした。

　また、藤田は「名前って本当に難しいですよね」と唸りつつ、「私も『ニコル』じゃなかったら、パンジーかサンフラワーだった」と告白。スタジオからは驚きの声が上がった。

　藤田は「花の名前。ニコルでよかったなと思いますけど」と苦笑い。MCのハライチ・岩井勇気から「ニコルはどう決まったの？」と聞かれると、「ニコルは、お父さんが『国際的に頑張ってほしい』って」と願いが込められた名前であると明かした。

　一方、「それは叶えられなかったんですけど」と自虐して笑いをとっていた。


《福田マリ》

