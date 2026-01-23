日向坂46・小坂菜緒、破壊力抜群のツインテール姿公開 | RBB TODAY

23日、ファッション雑誌『non-no』（集英社）の公式Xが更新。日向坂46のメンバーで同誌専属モデルを務める小坂菜緒のツインテール姿が公開された。

この日公開されたのは、小坂の“破壊力抜群”なツインテールショット。同誌公式サイトでは「こさかなの毎日ヘアアレ14days」と題した企画が展開され、2週間にわたり14のヘアアレンジに挑戦した小坂の姿が紹介されている。今回の投稿で取り上げられたのは、7日目に挑戦したツインテールのカットだ。

写真では、毛足の長いベージュのシャギーニットカーディガンにインナーを合わせた、リラックス感あふれる装いを披露。耳下でゆるく結んだツインテールには、もこもこのヘアアクセサリーがあしらわれている。壁に寄りかかってアンニュイな視線を送るカットや、毛束を指でつまむ愛らしい仕草など、あどけなさと大人っぽさが同居する魅力的なショットとなっている。

投稿にはこれらの写真とともに「【こさかなの毎日ヘアアレ】ゆるっとしたムードが可愛すぎる、留めるだけ『ツインテール』HowTo」との紹介文が添えられた。この投稿を見たファンからは、「あ～今までで1番好きかも」「やはり菜緒さんのツインテールは最強です…!!!」「こしゃかわいすぎる」「見た瞬間に癒されますぅ～」などの声が寄せられている。

※日向坂46・小坂菜緒のツインテール姿の投稿（『non-no』公式Xアカウントより）