小嶋陽菜、衣装がきつくて思わぬハプニング！閉めたジャケットの胸元が“パーン”で爆笑 | RBB TODAY

小嶋陽菜 が6日、自身のYouTubeチャンネルを更新。「【おもしろ場面】AKB48リハの裏側まとめました【カラオケ】」と題した動画を公開した。昨年末に日本武道館で行われた20周年コンサートのリハーサルの裏側を紹介しており、グループの節目となる公演とあって、メンバーたちの和気あいあいとした舞台裏の様子も収められている。

動画の前半では、「重力シンパシー」「真夏のSounds good !」「Only today」「君のことが好きだから」など、懐かしの楽曲のダンスリハーサルの様子を収録。高橋みなみ、峯岸みなみ、指原莉乃らも登場する。



動画の終盤では、「入らなくなった衣装」というテロップとともに、小嶋が楽曲「RIVER」の衣装を着ている途中の映像に切り替わる。胸元からウエストまでタイトなデザインの衣装で、小嶋は「1週間前は入ったはずなんだけど…」と苦笑い。両手で横から胸元を押さえながら、「私これ入らなくない？」「これ絶対私の衣装じゃない」「今こんな薄着でこんなパツパツ」と戸惑う様子を見せる。女性スタッフが苦労して前を閉めると、なんとか着用することに成功。

しかしその直後、小嶋が勢いよく胸を張った瞬間、閉めたばかりのジャケットが音を立てて開いてしまい、小嶋本人と周囲のスタッフは大爆笑。実はこの衣装は、中に別の衣装を着て早着替えができるよう、前が簡単に開く仕様になっていたというが、小嶋らしいユーモアあふれるハプニングとなった。リハーサルの舞台裏ならではの和やかな雰囲気と、小嶋の飾らない素顔が垣間見える動画となっている。

コメント欄には「あまりにも神映像」「人を喜ばせる能力、楽しんでもらいたいって気持ち、ズバ抜けてる」「可愛くって楽しくって元気もらった～」などの声が寄せられている。



※小嶋陽菜、衣装がきつくて思わぬハプニング！閉めたジャケットの胸元が“パーン”で爆笑（小嶋陽菜の公式Youtubeより）