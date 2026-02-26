生見愛瑠、ロングドレスの大胆スリットから美脚！後ろ姿に反響 | RBB TODAY

“めるる”こと生見愛瑠が25日、自身のインスタグラムを更新。3月20日公開の映画『君が最後に遺した歌』の完成披露舞台挨拶で着用した衣装姿を公開し、反響を呼んでいる。
投稿されたのは、オレンジ色のマットな質感のマキシ丈ノースリーブドレスに身を包んだ一枚。背中でクロスする大人っぽいデザインに加え、太もも付近まで大胆に入ったスリットが印象的で、すらりとしたスタイルの良さが際立っている。
アクセサリーはあえて身につけず、ヘアスタイルもシンプルにまとめることで、衣装そのものの存在感と美しいボディラインを引き立てている。
洗練された生見の装いに対し、ファンからは「スタイル良すぎる」「たまらん後ろ姿」「オレンジ色もお似合いですね」など、称賛の声が相次いで寄せられている。
※生見愛瑠、ロングドレスの大胆スリットから美脚（生見愛瑠の公式Instagramより）
めるる、冬の私服コーデで美脚すらり！「なんやこのスタイル」「冬服めるたん天使すぎっ」 | RBB TODAY
“めるる”こと生見愛瑠が24日、自身のインスタグラムを更新。私服コーデを披露したところ、そのスタイルの良さに注目が集まっている。
https://s.rbbtoday.com/article/2024/12/25/225490.html続きを読む »
めるる、美スタイル生かしたブラックコーデで大人っぽさ増し増し | RBB TODAY
これまで自身のSNSを通して、さまざまなコーディネートを披露してきた“めるる（生見愛瑠）”。あるときはクールでスタイリッシュに、またあるときは三つ編みツインで可愛らしく……。そして今回は、自身の美スタイルを生かした秋コーデが、ネット上で注目を集めていた。
https://www.rbbtoday.com/article/2024/10/08/223616.html?utm_source=rbbtoday.com&utm_medium=article&utm_content=linkcard_AH3JVZZL続きを読む »