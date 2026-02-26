生見愛瑠、ロングドレスの大胆スリットから美脚！後ろ姿に反響 | RBB TODAY

“めるる”こと生見愛瑠が25日、自身のインスタグラムを更新。3月20日公開の映画『君が最後に遺した歌』の完成披露舞台挨拶で着用した衣装姿を公開し、反響を呼んでいる。

投稿されたのは、オレンジ色のマットな質感のマキシ丈ノースリーブドレスに身を包んだ一枚。背中でクロスする大人っぽいデザインに加え、太もも付近まで大胆に入ったスリットが印象的で、すらりとしたスタイルの良さが際立っている。

アクセサリーはあえて身につけず、ヘアスタイルもシンプルにまとめることで、衣装そのものの存在感と美しいボディラインを引き立てている。

洗練された生見の装いに対し、ファンからは「スタイル良すぎる」「たまらん後ろ姿」「オレンジ色もお似合いですね」など、称賛の声が相次いで寄せられている。

※生見愛瑠、ロングドレスの大胆スリットから美脚（生見愛瑠の公式Instagramより）

