櫻坂46・森田ひかる、ポケモンキャラ“ホゲータ”の登場に大喜び！「メンバーにも広めたい」 | RBB TODAY

櫻坂46の森田ひかる、お笑いコンビ・マユリカが12日、都内にて行われた「Pokémon Sleep 就寝前のリラックス『ほげーたいそう』体験会」に出席した。

ポケモンキャラクター「ホゲータ」と共に、夜寝る前に心身の緊張をゆるめる“筋弛緩法”を取り入れた「ほげーたいそう」の公式ムービーに出演している森田は、“ホゲータ”カラーの衣装を着て登場。「ポケモンやホゲータが大好き」という森田は、「今日はホゲータとお揃いにしてきました」と笑顔を弾けさせた。

森田ひかる（櫻坂46）【撮影：小宮山あきの】

公式ムービーに出演した感想については「とにかくホゲータが可愛くて。私が勢いよく出てきたときに、ホゲータがうわ～って慌てている笑顔がすごく可愛くて癒されました」と撮影時のエピソードを披露した。

また、森田が「ほげーたいそう」を伝授したいゲストとして、マユリカの阪本と中谷がパジャマ姿で登場すると「ペアルックみたいで可愛い～」と笑顔でコメントし、「お2人は大活躍でお忙しいので『ほげーたいそう』でリラックスしていただきたいです」とアピール。マユリカは「ペアルック? おじさん2人で!?」「だいぶキツイね」と反応して会場を沸かせた。

3人が“筋弛緩法”にまつわるクイズに挑戦したり、睡眠に関するトークを展開する場面も。「ほげーたいそう」にちなみ、1番リラックスして“ほげ～”としている瞬間を紹介することになると、森田は頭皮マッサージをしているプライベートの写真を公開。「目が疲れてしまった日は頭皮をほぐすことでリラックスして眠れるので、よくやっています。寝る前にやっています」と自身のケアを紹介した。

さらに、会場に「ホゲータ」が登場すると、森田は「可愛い～」と連呼して大喜び。3人はホゲータと一緒に、体に“ググっ”と力を入れて、その後に「ほげー」と言いながら力を抜く「ほげーたいそう」を実演した。

「ほげーたいそう」を体験した中谷は「かなりリラックスして、ボーっとしてる」と感想を吐露。阪本も「本当にすごいリラックス効果です。もうコメントも全く思いつかない」と言い、笑いを誘った。

最後に森田は「私もライブ前だったり、すごく緊張する機会もあるので、『ほげーたいそう』をメンバーにも広めて一緒にやって睡眠を取れたらなと思います」と声を弾ませた。