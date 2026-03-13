 森香澄、タレント転身後に家族から「手が下品すぎる」指摘！所作を参考にしたタレントは？ | RBB TODAY
森香澄、タレント転身後に家族から「手が下品すぎる」指摘！所作を参考にしたタレントは？

森香澄【写真：竹内みちまろ】
　元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄が3月12日放送の「トークィーンズ」（フジテレビ系）に出演。テレ東退社後に参考にした人物について明かした。

　この日、番組では「国際女性デーSP」として、女優の草刈民代をゲストに迎え、「美しく年を重ねる人生哲学」を放送した。

　番組では「美しく見える所作」についての話題になったが、その中で姿勢が綺麗だと指摘を受けた森は、「アナウンサー入った時に会社の研修で、座り方とかお辞儀の仕方をマナー講師の方から教わるんですけど」と明かした。

　そのため、「姿勢は大丈夫」とのことだが、アナウンサーからタレントに転身する際、「アナウンサーって手カンペとか台本をずっと持ってるんですよ。それがなくなったので手持ち無沙汰になって、手をどうしたらいいか分からなかったんですよ、しゃべるときとかに」と告白した。

　実際に、バラエティ番組に出演した当初は家族からも「手が下品すぎる」という指摘を受け、家族会議まで開かれたという。

　その家族会議では、「指原（莉乃）さんの手の所作がキレイだから真似しよう」という結論が出たとのこと。番組に出演していた指原莉乃は突然出てきた自身の名前に「え！？　待って！　私！？」と大喜び。

　森によると、口元を押さえる手や手の置き場がキレイだったとのこと。指原は「褒められると思ってないときに褒められるの嬉しい！　嬉しすぎる！」とご満悦だった。


《福田マリ》

