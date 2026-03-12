櫻坂46、写真集「櫻撮」発売記念YouTube生配信決定！二期生・大園玲＆森田ひかるが出演 | RBB TODAY

12日、櫻坂46の公式Xが更新され、写真集『櫻撮VOL.01』発売記念のYouTube生配信に、大園玲と森田ひかるが出演することが発表された。
同作は、櫻坂46初のグループ写真集。メンバー同士が撮影し合った写真などを収録し、3月17日に講談社から発売される。同アカウントは、「3月14日(土)21:00頃～『櫻坂チャンネル』にて『櫻坂46写真集 櫻撮VOL.01発売記念生配信』が配信決定し、#大園玲 と #森田ひかる が出演いたします」と報告。ファンに向けて「ぜひお楽しみに！」と呼びかけている。投稿には、大園と森田の2人が顔を寄せ合う親しげなツーショット写真が添えられている。
この投稿にファンからは、「可愛いすぎる」「待ってました！」「絶対見ます」「大園玲さんと森田ひかるさんの配信楽しみすぎる！」などのコメントが寄せられている。
※櫻坂46・大園玲と森田ひかるが出演するYouTube生配信の告知投稿（櫻坂46公式Xより）
櫻坂46・森田ひかる、甘々なリップ＆ビジュアルでしっとりと！OPERA新イメージモデルに | RBB TODAY
櫻坂46の森田ひかるがOPERAの新イメージモデルに就任し、春の限定コレクションやアイテムを紹介した。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/03/05/244835.html続きを読む »
櫻坂46・大園玲、「3年間の物語」を語った超ロングインタビュー！特大グラビアも | RBB TODAY
1月31日発売の『グラビアチャンピオンVOL.３』に櫻坂46・大園玲が登場。表紙と撮り下ろし超特大グラビア、そしてロングインタビューが掲載された。
https://www.rbbtoday.com/article/2024/01/31/216551.html?from=image-page-title続きを読む »