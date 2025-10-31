 「私の部屋ガチでここなの？」平嶋夏海が泊まった部屋に反響「ホラー！」「異空間」 | RBB TODAY
「私の部屋ガチでここなの？」平嶋夏海が泊まった部屋に反響「ホラー！」「異空間」

平嶋夏海【写真：竹内みちまろ】
  • 平嶋夏海【写真：竹内みちまろ】

　30日、元AKB48で現在はタレント・女優として活動する平嶋夏海が自身の公式Xを更新。宿泊先ホテルの部屋が思わぬ場所にあったことを動画で報告した。

　この日、平嶋は「私の部屋ガチでここなの？」というコメントとともに、宿泊するホテルで自身が撮影した動画を投稿。平嶋が手にしていたルームキーは「317号室」だったが、フロアの案内板には「301～309→」「←310～316」としか記載がなく、「317号室」の表示が見当たらない。そこで階段の踊り場まで移動すると、そこに客室が一つだけ。扉には「317」と書かれており、フロアからかなり離れた位置にぽつんとある奇妙な一室に宿泊したようだ。

　この投稿を見たファンからは「ゲームみたい！！」「ホラー！」「異空間」「バイオハザードだと セーブする部屋」「私も泊まったことありますがほんと不安でしかなかったです。」「そこで動画が終わるのが怖いw」「部屋に入ったら吹き抜けてて落ちそう…」「秘密の部屋……ハリーポッター的な」など、ミステリアスな部屋の配置にさまざまな反響が寄せられている。

※元AKB48・平嶋夏海が投稿した奇妙な間取りのホテル（平嶋夏海の公式 Xより）　


《平木昌宏》

