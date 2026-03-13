 交際1カ月のスピード婚！草刈民代、夫・周防正行氏との結婚秘話明かす | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ その他 記事

交際1カ月のスピード婚！草刈民代、夫・周防正行氏との結婚秘話明かす

エンタメ その他
注目記事
草刈民代【写真：竹内みちまろ】
  • 草刈民代【写真：竹内みちまろ】

　女優の草刈民代が3月12日放送の「トークィーンズ」（フジテレビ系）にゲスト出演。夫で映画監督の周防正行氏との交際1カ月で結婚を決意したきっかけについて明かした。

　この日、番組では「草刈民代に学ぶ！美しく年を重ねる人生哲学」を放送。その中で、草刈の「夫婦の距離感の哲学」が紹介された。

　草刈は1996年に映画「Shall we ダンス？」で主演を務め、監督だった周防氏と結婚。今年で結婚30周年を迎える。

　映画の撮影準備などで知り合ってから1年の期間があったものの、撮影終了から交際を始め、交際3カ月でスピード婚したことが紹介された。

　草刈によると、「実際お付き合いしたのは1カ月くらい」とのこと。「1カ月目に結婚するってもう決めちゃって、そこから式までの間が3カ月」と説明し、スタジオからは驚きの声が聞かれていた。

　さらに草刈は結婚を決めるずっと以前、女性雑誌「an・an」での「業界のこれからの男たち」という特集に掲載されていた周防氏のページを見て、「こういう人と結婚したいな」と漠然と思っていたとのこと。運命を感じさせるエピソードに、スタジオからは悲鳴に近い感嘆の声が上がっていた。

　しかし、草刈自身はその出来事は撮影中は思い出すことなく、結婚後しばらく経ってから記憶が蘇ったとのこと。「すごいなと思いました」と話していた。


草刈民代が自宅にやってくる！！ 後輩バレリーナが大緊張のおもてなし | RBB TODAY
画像
7月17日放送の『推しといつまでも』(TBS系よる10時)に登場するのは草刈民代。
https://www.rbbtoday.com/article/2023/07/14/210702.html続きを読む »

草刈民代、コロナ禍で苦境に陥るダンサーたちの踊りを映像作品化 | RBB TODAY
画像
元バレリーナで現在は女優の草刈民代が新型コロナウイルスの影響によって踊る場を失っている様々なジャンルのダンサーと、踊りを映像でつなぐ作品がYouTubeの「dancers eight」公式YouTubeチャンネルで公開された。
https://www.rbbtoday.com/article/2020/05/23/179242.html続きを読む »

バレエ漬け (幻冬舎文庫 く 12-1)
￥545
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
草刈メソッド　DVD＆BOOK ()
￥3,080
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《福田マリ》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top