交際1カ月のスピード婚！草刈民代、夫・周防正行氏との結婚秘話明かす | RBB TODAY

女優の草刈民代が3月12日放送の「トークィーンズ」（フジテレビ系）にゲスト出演。夫で映画監督の周防正行氏との交際1カ月で結婚を決意したきっかけについて明かした。

この日、番組では「草刈民代に学ぶ！美しく年を重ねる人生哲学」を放送。その中で、草刈の「夫婦の距離感の哲学」が紹介された。

草刈は1996年に映画「Shall we ダンス？」で主演を務め、監督だった周防氏と結婚。今年で結婚30周年を迎える。

映画の撮影準備などで知り合ってから1年の期間があったものの、撮影終了から交際を始め、交際3カ月でスピード婚したことが紹介された。

草刈によると、「実際お付き合いしたのは1カ月くらい」とのこと。「1カ月目に結婚するってもう決めちゃって、そこから式までの間が3カ月」と説明し、スタジオからは驚きの声が聞かれていた。

さらに草刈は結婚を決めるずっと以前、女性雑誌「an・an」での「業界のこれからの男たち」という特集に掲載されていた周防氏のページを見て、「こういう人と結婚したいな」と漠然と思っていたとのこと。運命を感じさせるエピソードに、スタジオからは悲鳴に近い感嘆の声が上がっていた。

しかし、草刈自身はその出来事は撮影中は思い出すことなく、結婚後しばらく経ってから記憶が蘇ったとのこと。「すごいなと思いました」と話していた。

