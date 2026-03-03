元乃木坂46・新内眞衣をモデルに起用！ベストセラー作家・カフカ8年ぶりの新作エッセイ『どんな毎日も愛せますように』発売決定 | RBB TODAY

4月28日、SNS総フォロワー56万人を突破したベストセラーエッセイ『だから、そばにいて』の著者・カフカによる8年ぶりの新作言葉本『どんな毎日も愛せますように』（KADOKAWA）が発売される。同作のイメージモデルには、元乃木坂46の新内眞衣が起用された。

著：カフカ、モデル：新内眞衣『どんな毎日も愛せますように』（C）KADOKAWA

同作のテーマは"愛ことば"。相手はもちろん、自分を大切にするための365個の言葉を収録し、どこからでも読める、心のおまもり本に仕上がっている。

同作について、カフカは「本書には誰もが持っている『愛』をテーマに365個の『愛ことば』を書きました。また、愛する人への言葉だけではなく、自分自身への愛、自分を愛する『愛ことば』も書きました。『自分を好きになれない』『自分を愛する方法が分からない』そんな悩みを持つ人に言葉を読んでいただき、少しでも自分を愛する手助けになればと思います」とと想いを明かしている。

また、「本書に書かれた365個の『愛ことば』は、どのページから読んでもらっても構いません。そばにいる大好きな人を思い浮かべるとき、ふと別れてしまった人を思い出して切なくなったとき、自分が嫌いになって落ち込んだとき、本書を手に取って愛の言葉に触れてください」とコメント。

さらに、「愛は目には見えないもの。だからこそ不安で、時に思い悩んで、迷うこともあるのではないでしょうか。そんなとき、本書の『愛ことば』が最後のパズルのピースを埋めるように、そっと誰かの心に寄り添えたなら幸いです」と締めくくっている。

イメージモデルとして登場する新内は、モデルやラジオパーソナリティなど多方面で活躍中だ。カフカのあたたかいテキストに、自然体で優しい雰囲気を放つ新内の写真を添え、奇跡のコラボレーションが実現した。

カフカはSNSを通じて、恋に悩む女性に向けて優しく背中を押す言葉を日々発信している。主な著書に『だから、そばにいて』（ワニブックス）、『好きでいて』（セブン&アイ出版）、『何度も諦めようと思ったけど、やっぱり好きなんだ』『人生を変えてしまうほどの、恋をした』『好きな人が幸せでありますように』（KADOKAWA）などがある。

新内眞衣

新内は埼玉県朝霞市出身。女性アイドルグループ・乃木坂46のメンバーとしてデビューし、現在はモデル、ラジオパーソナリティ、タレント、女優として幅広く活動。ニッポン放送『土田晃之 日曜のへそ』『SDGs MAGAZINE』や、同局のPodcast Station『新内眞衣のまいどあり』に出演している。

書名は『どんな毎日も愛せますように』。発売日は4月28日で、電子書籍も同日配信される。定価は1760円（本体1600円+税）。四六判・並製・224ページ。撮影は酒井貴弘、デザインは二見亜矢子、ヘアメイクは冨田奈央子、スタイリングは谷川夢佳、キャスティングは千葉由知（ribelo visualworks）が担当した。