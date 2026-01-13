 シャトレーゼ、“イチゴづくし”のスイーツを販売！ケーキやモンブラン、タルトまで盛りだくさん | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム ライフ グルメ 記事

シャトレーゼ、“イチゴづくし”のスイーツを販売！ケーキやモンブラン、タルトまで盛りだくさん

ライフ グルメ
注目記事
紅ほっぺ種苺のダブルショコラケーキ ＜フェア限定＞（税込486円）
  • 紅ほっぺ種苺のダブルショコラケーキ ＜フェア限定＞（税込486円）
  • プレミアム苺フレジェ（税込626円）
  • 濃い苺のモンブラン（税込432円）
  • まんまる苺ケーキ（税込432円）
  • 苺のプレミアムチョコショート（税込529円）
  • 苺のレアチーズタルト　１ピース（税込453円）/ホール（税込3,348円）
  • 苺のショコラパフェ（税込561円）
  • 苺のフルーツボンブケーキ（税込464円）

　シャトレーゼは、「いちごフェア」をフェア実施店舗にて1月9日から順次開催している。同フェアでは「紅ほっぺ種苺のダブルショコラケーキ」や「プレミアム苺フレジェ」、「濃い苺のモンブラン」などの“イチゴづくし”のスイーツを販売している。

　「紅ほっぺ種苺のダブルショコラケーキ」は旬の苺に、チョコレートとキャラメルを組み合わせた、いちごフェア限定のケーキだ。価格は税込486円。いちごフェア実施店舗にて、フェア期間中のみ購入可能。紅ほっぺ種苺は、生苺のみに使用している。

　「プレミアム苺フレジェ」はふんわりとしたスポンジで、フレッシュな苺と苺果肉入り苺ソース、カスタード入りホイップクリームをサンドしている。価格は税込626円。

プレミアム苺フレジェ（税込626円）

　「濃い苺のモンブラン」は鮮やかな色合いが目を引く苺モンブラン。やさしい甘味のカスタード入りホイップクリームと苺ムースを重ね、白餡を使用したなめらかな苺あんクリームで包み込んだ。価格は税込432円。

濃い苺のモンブラン（税込432円）

　「まんまる苺ケーキ」は真っ赤な苺をモチーフにしたケーキだ。ミルク感あふれるパンナコッタに、スポンジとダイス苺、マシュマロを重ね、やさしい甘さの苺ムースで包み込んだ。価格は税込432円。

まんまる苺ケーキ（税込432円）

　「苺のプレミアムチョコショート」はクーベルチュールチョコレートを贅沢に使用した、プレミアムなチョコショート。しっとりとしたココアスポンジに、ほんのりビターなチョコクリームと旬の甘酸っぱい苺を重ね、味のアクセントに濃厚なチョコガナッシュをサンドしている。価格は税込529円。

苺のプレミアムチョコショート（税込529円）

　「苺のレアチーズタルト」は旬の苺を贅沢にのせた、ケーキマイスターがお店で仕上げるタルトケーキだ。レアチーズクリームと、カスタード入りホイップクリームを合わせたタルトに、工房で丁寧にカットしたみずみずしい苺をたっぷりとトッピングしている。価格は1ピース税込453円、ホール税込3,348円。

苺のレアチーズタルト　１ピース（税込453円）/ホール（税込3,348円）

　「苺のショコラパフェ」は甘酸っぱい苺コンフィチュールに、ほんのりバニラ香る濃厚なバニラムース、ほろ苦い削りチョコ入りチョコクリームを重ね、お店でカットしたフレッシュ苺をトッピングした。層ごとの味わいと食感が楽しめる、贅沢なショコラパフェだ。価格は税込561円。

苺のショコラパフェ（税込561円）

　「苺のフルーツボンブケーキ」は苺クリーム、みかんクリーム、ホイップクリームを重ね、ケーキマイスターがお店でカットしたみずみずしい苺を全面に飾っている。甘い香りの苺クリームと、爽やかなみかんクリーム、真ん中の苺果肉入り苺ソースが口の中で重なり、果実感を楽しめる華やかなケーキだ。価格は税込464円。

苺のフルーツボンブケーキ（税込464円）

　上記の他にも、苺を使用した季節限定スイーツを数多く取り揃えている。店舗によりフェアの実施期間が異なる。


東京カレンダー 2026年 2月号 [雑誌]
￥891
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

オレンジページ 2026年 1/17号（電子版限定特典付き）[雑誌]
￥538
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《村上弥生》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

ライフトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top